Jardim Europa receberá o evento “Plantão Social” nesta sexta-feira (13)

Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 08h32

Acontecerá nesta sexta-feira (13), mais uma edição do Plantão Social, promovido pelo Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, em parceria com a Prefeitura de Jaru.

A ação acontecerá das 8h30 às 16h, na Igreja Católica Sagrada Família, localizada no bairro Jardim Europa.

Na oportunidade, as equipes prestarão atendimentos sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, como critérios de elegibilidade, consultas e esclarecimentos sobre a situação cadastral, além de orientações sobre o acesso à moradia e à política pública habitacional.

Outros serviços também estarão disponíveis para a população, como o cadastramento no Programa Mamãe Cheguei, inscrições nos programas Mulher Protegida e Vencer, e informações sobre o Programa Prato Fácil, todos sob responsabilidade da SEAS.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes estará realizando atendimentos do Cadastro Único (CadÚnico), enquanto a Secretaria Municipal de Saúde – Semusa irá realizar a vacinação de crianças e adultos com imunizantes previstos no Calendário Vacinal.

Durante esta quinta-feira (12), o Plantão Social Jaru foi realizado no Jardim Primavera. A secretária de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, participou do evento e convidou toda a comunidade do Jardim Europa para aproveitar os serviços disponíveis. “A população terá acesso a atendimentos com os acadêmicos de enfermagem e odontologia da FIMCA, aulas gratuitas de zumba e capoeira, além de atividades educativas de trânsito promovidas pelo Detran. Será uma ótima oportunidade para acessar diversos serviços no mesmo local”, destacou.