Governador interino Alex Redano assina convocação de 479 profissionais aprovados no concurso da educação em Rondônia

Por Mateus Andrade

Publicada em 13/11/2026 às 08h10

O governador interino de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), assinou a convocação de 479 profissionais aprovados no concurso público da educação estadual. A chamada contempla professores, supervisores e orientadores e representa um importante reforço no quadro de servidores da rede pública de ensino.

A medida busca ampliar a capacidade de atendimento das escolas estaduais, contribuir para o preenchimento de vagas existentes e fortalecer as equipes responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem. Na prática, a chegada desses profissionais poderá representar mais professores em sala de aula, maior acompanhamento pedagógico e suporte às atividades desenvolvidas nas unidades escolares.

Convocação fortalece o ensino e melhora o atendimento nas escolas

A convocação dos novos profissionais tem impacto direto na rotina das escolas estaduais. Com o reforço de professores, a rede amplia sua capacidade de atendimento aos estudantes, contribuindo para a organização das atividades escolares e para a continuidade das aulas.

Os supervisores e orientadores também desempenham funções essenciais nesse processo, auxiliando no planejamento pedagógico, acompanhando o desenvolvimento dos estudantes e oferecendo suporte a professores, gestores e famílias.

A recomposição das equipes pode ajudar a reduzir a sobrecarga dos profissionais que já atuam na rede, melhorar a organização escolar e proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais. O objetivo é fortalecer o ambiente de aprendizagem e oferecer um atendimento mais adequado aos alunos.

Além do impacto nas unidades de ensino, a convocação representa o reconhecimento dos profissionais que participaram do concurso público e aguardavam a oportunidade de ingressar no serviço público estadual.

O ato foi realizado durante o período em que Alex Redano está à frente do Governo de Rondônia, em razão da viagem internacional do governador Coronel Marcos Rocha. Redano destacou a confiança recebida do governador titular para conduzir a assinatura da convocação.

Novos processos seletivos estão em andamento

Durante o anúncio, também foram destacadas outras medidas para fortalecer a rede estadual de ensino. Entre elas, o processo seletivo temporário para professores, com oferta de 615 vagas, a seleção de cuidadores e a segunda convocação do concurso público para técnicos, com 282 vagas remanescentes.

As iniciativas buscam atender diferentes necessidades da estrutura educacional, reforçando não apenas o trabalho em sala de aula, mas também as atividades de apoio necessárias ao funcionamento das escolas.

Alex Redano destaca parceria e trabalho da Seduc

O governador interino agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela confiança e pela oportunidade de conduzir o ato. Também parabenizou o secretário de Estado da Educação, Alison Maia, e toda a equipe da Seduc pela agilidade na organização e no encaminhamento dos processos.

A convocação dos 479 profissionais representa mais um passo no fortalecimento da educação pública de Rondônia. O reforço das equipes escolares é fundamental para ampliar a capacidade de atendimento da rede, valorizar os profissionais e criar melhores condições de aprendizagem para os estudantes.

O Governo do Estado segue com ações voltadas à melhoria da estrutura educacional e ao atendimento das necessidades das escolas estaduais.

Foto: Rafael Oliveira