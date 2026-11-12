Comunidade escolar escolhe representantes e fortalece gestão democrática nas escolas

Por Meiry Santos

Publicada em 12/11/2026 às 16h16

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), concluiu nesta quarta-feira (11) o processo eleitoral para escolha dos representantes dos Conselhos Escolares. A votação foi realizada em formato eletrônico, das 9h às 17h, permitindo a participação dos eleitores conforme as regras estabelecidas em edital.

De acordo com a ata de encerramento e o relatório de apuração, dos 378 eleitores aptos a votar, 242 participaram da eleição, o que representa aproximadamente 64% de participação. Não houve registro de votos brancos ou nulos.

O resultado apontou Luiz Carlos Freire de Souza, candidato nº 002, como eleito representante titular, com 122 votos (50,4%). Élita da Silva Cavalcante, candidata nº 003, ficou na condição de suplente, com 84 votos (34,7%). Já Joel Lopes Lacerda recebeu 36 votos (14,9%).

O resultado demonstra a participação da comunidade escolar na escolha de seus representantes e reforça a importância dos Conselhos Escolares como espaços de diálogo e acompanhamento das ações desenvolvidas nas unidades de ensino.

O prefeito Léo Moraes destacou que a participação da comunidade escolar é fundamental para fortalecer a transparência e aproximar as famílias das decisões relacionadas à educação.

“A educação se constrói com diálogo, participação e compromisso coletivo. Os Conselhos Escolares são espaços importantes para ouvir a comunidade, aproximar as famílias das escolas e garantir que as decisões sejam construídas de forma democrática. Queremos uma rede de ensino cada vez mais participativa e transparente”.

A secretária municipal de Educação, Débora Raposo, ressaltou que a realização do processo eleitoral reforça o compromisso da gestão municipal com a participação da comunidade e o fortalecimento da gestão democrática nas unidades de ensino.

“Os Conselhos Escolares desempenham um papel fundamental na construção de uma educação mais participativa e transparente. É por meio desses espaços que representantes da comunidade escolar podem contribuir com o diálogo, acompanhar as ações e participar das decisões que ajudam a melhorar a qualidade do ensino. A Semed valoriza esse processo democrático e a participação de todos”.

Os resultados foram publicados no sistema eletrônico às 17h do dia 11 de novembro, após a consolidação da votação. Com o encerramento da etapa eleitoral, os dados foram formalizados para as providências administrativas previstas no edital.

A Semed reforça a importância dos Conselhos Escolares como instrumentos de participação, diálogo e integração entre gestores, profissionais da educação, estudantes e comunidade, contribuindo para o fortalecimento da gestão democrática na rede municipal de ensino.