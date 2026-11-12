Carreta da Saúde da Mulher amplia acesso e ajuda a reduzir fila de espera 

Por Helen Paiva

Publicada em 12/11/2026 às 15h49

O telefone tocou na véspera, e a notícia surpreendeu Clair Sganderla, de 62 anos: havia chegado a vez de realizar seu atendimento. Acostumada a fazer os exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ela não esperava ser chamada naquele momento. Nesta quinta-feira (12), esteve entre as pacientes do primeiro dia de funcionamento da Carreta da Saúde da Mulher, em Porto Velho.

“Fui bem atendida desde o momento em que cheguei para fazer a ficha. Eu nem estava esperando, porque geralmente demora mais. Acho que isso aqui vai ser bom para muita gente”, conta Clair.

A estrutura está instalada no estacionamento ao lado do Hospital Universitário Municipal (HU). Os serviços são realizados na própria carreta, e não dentro do hospital. Para o primeiro dia, foram agendados aproximadamente 100 pacientes divididos nos dois períodos.

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, e é realizada em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A previsão é de aproximadamente 2 mil atendimentos durante a ação, voltada às mulheres que aguardam na fila da rede municipal.

ACOLHIMENTO QUE FAZ DIFERENÇA

Para Adelaide Moreira, de 63 anos, o atendimento trouxe motivos para sorrir. Depois de realizar mamografia e ultrassonografia, ela aguardava a consulta com o especialista. Entre os detalhes que marcaram sua passagem pela carreta, fez questão de lembrar a gentileza da equipe: um dos profissionais ofereceu a mão para ajudá-la a descer.

“Fui agendada, regulada e já me ligaram. Estou aqui nesse primeiro dia muito feliz, satisfeita. Fiz mamografia, fiz ultrassonografia e vou passar com o médico especialista agora”, relata.

Adelaide conta que, onde morava anteriormente, o acesso à saúde era difícil. Por isso, encontrar os serviços e ser bem recebida tem um significado especial.

“Que aqui em Porto Velho sempre tenha essas oportunidades para a gente não demorar tanto para ser atendida. Isso aqui foi incrível. Quero agradecer à Prefeitura de Porto Velho pelo que está fazendo pela gente”.

ACESSO PELA REGULAÇÃO

A secretária municipal de Saúde, Mariana Prado, explica que os atendimentos são destinados às pacientes que já aguardam na rede municipal. A Central Municipal de Regulação organiza os agendamentos e entra em contato para informar o dia e o horário de comparecimento.

“Para ser atendida na carreta, a paciente precisa estar na fila da Regulação. Nossa equipe vai entrar em contato, marcar o dia e o horário e passar as orientações para o atendimento. Estamos organizando esse acesso para que as mulheres que aguardam possam realizar suas consultas e exames com acolhimento e segurança e para quem quiser e não tiver na fila da regulação, é só ir em uma unidade básica de saúde do seu bairro, passar pelo médico e ele vai, se necessário, passar a paciente pra regulação”, destaca Mariana.

Não haverá atendimento por livre demanda nem distribuição de senhas. O deslocamento até a carreta deve ocorrer conforme o agendamento informado pela Regulação.

Entre os serviços ofertados estão mamografia, ultrassonografias de mama, transvaginal e pélvica, consultas ginecológicas, colposcopia e biópsias de mama e do colo do útero, quando houver indicação clínica.

PARCERIA PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO

O superintendente do Ministério da Saúde, Emerson Dias, destaca que a parceria busca ampliar o acesso aos serviços especializados e reduzir a fila de espera.

“Nós temos a grata satisfação de ter essa harmonia com o município de Porto Velho para que possamos, cada vez mais, fortalecer o SUS no nosso território. É essa a nossa finalidade”,.

Segundo Emerson, a previsão é de que a carreta permaneça no município de 12 de novembro a 11 de dezembro, com possibilidade de prorrogação. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, pela manhã e à tarde, conforme agendamento.

Para o prefeito Léo Moraes, o resultado da iniciativa aparece na vida de quem recebe o atendimento.

“Essa parceria nos ajuda a reduzir a espera e a oferecer um atendimento digno e acolhedor”.

A organização da ação envolve o Ministério da Saúde, Semusa, o Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC) e a Central Municipal de Regulação, responsáveis pelo direcionamento das pacientes e pelo acompanhamento dos serviços.

Para Clair e Adelaide, o primeiro dia já ganhou um sentido concreto: a espera deu lugar ao atendimento e à oportunidade de seguir com os exames e as consultas de que precisavam.