Expresso Porto terá investimento de R$ 300 milhões e primeira etapa deve ser concluída até março de 2027

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/11/2026 às 15h46

A implantação de uma nova rota para o transporte de cargas em Porto Velho tem previsão de conclusão até o final de 2027. Denominado Expresso Porto, o empreendimento contará com aproximadamente 34 quilômetros de extensão e investimento estimado em R$ 300 milhões. A proposta é diminuir a presença de caminhões nas principais vias urbanas da capital, especialmente na avenida Jorge Teixeira e na região da avenida Imigrantes, em direção ao Ecoville.

Do orçamento previsto, R$ 260 milhões serão aplicados diretamente na execução dos serviços. Outros R$ 40 milhões estão reservados para questões ambientais e fundiárias vinculadas ao projeto. A construção foi organizada em três etapas, sendo que a primeira deverá ser finalizada até março de 2027. A conclusão integral da rodovia está programada para o encerramento do mesmo ano.

A expectativa é que o novo corredor rodoviário permita reorganizar o deslocamento de veículos pesados, oferecendo uma alternativa aos trajetos que atualmente atravessam áreas de circulação urbana. Com isso, são esperadas melhorias na fluidez do trânsito e na segurança viária, além da redução de conflitos entre caminhões, automóveis e demais usuários das ruas e avenidas.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, apontou a importância do empreendimento para a infraestrutura logística e o desenvolvimento econômico do município. Segundo ele, a nova ligação rodoviária deverá facilitar o transporte de mercadorias e diminuir a circulação de caminhões dentro da cidade.

“É um investimento que fortalece nossa logística, impulsiona o desenvolvimento e melhora a qualidade de vida da população”, declarou o prefeito.

Em relação ao andamento físico do empreendimento, aproximadamente 55% dos serviços previstos para a primeira etapa já foram executados. As intervenções estão concentradas em um segmento de 17 quilômetros, iniciado nas proximidades do Hospital de Amor e direcionado à via conhecida como Gilberto Bertolini.

Nesse percurso, cerca de três quilômetros receberam revestimento asfáltico. Em outros pontos, foi realizada a imprimação, procedimento utilizado na preparação da superfície antes da aplicação do asfalto. Também integram os trabalhos a finalização da terraplanagem e a construção de três estruturas de drenagem, destinadas ao escoamento da água e à conservação da pista.

A conclusão das três fases deverá proporcionar uma nova configuração para o transporte rodoviário de cargas na capital rondoniense. Além de ampliar as possibilidades de deslocamento entre diferentes regiões, a estrutura foi planejada para contribuir com a organização do fluxo de veículos pesados e com a eficiência das operações logísticas.

Fotos: Eduardo Freitas