Regina Torné, que interpretou tia de Paty em Chaves, morre aos 82

Por IG

Publicada em 12/11/2026 às 15h25

Regina Torné, atriz mexicana conhecida dos brasileiros por interpretar Glória, a tia de Paty, no seriado "Chaves", na década de 1970, morreu aos 83 anos. A informação foi confirmada por meio das redes sociais pela Associação Nacional de Atores do México. A causa da morte não foi divulgada.

No comunicado, a entidade destacou a trajetória da artista e prestou solidariedade aos familiares e amigos."Seu talento, força interpretativa e entrega às cenas fizeram ela se firmar como uma das grandes atrizes de sua geração. À família, amigos e companheiros, expressamos as mais sinceras condolências", diz a nota.

De acordo com informações divulgadas pelo programa mexicano "Ventaneando", a atriz faleceu em sua residência, embora a causa da morte não tenha sido tornada pública pelas autoridades ou familiares.

Nascida em 21 de julho de 1944, em Villahermosa, no México , iniciou sua carreira artística em 1960, como cantora de jazz. Posteriormente, Regina expandiu sua atuação para os palcos, cinema e televisão.

No Brasil e em outros países da América Latina, Regina conquistou notoriedade ao interpretar Glória, a tia de Paty (Ana Lilian de la Macorra), no famoso seriado produzido por Roberto Bolaños (1929-2014).

Na produção, exibida originalmente em 1978, a personagem e sua sobrinha se mudam para a vila, causando burburinho entre os moradores. Glória chega, inclusive, a conquistar o coração de Seu Madruga (Ramón Valdés 1924-1988).

Apesar de não ter integrado o elenco fixo da trama, a personagem ficou eternizada na memória dos fãs por meio das várias reprises exibidas ao longo das décadas. Ela foi a terceira atriz a dar vida à "senhorinha do número 24", deixando sua marca na história da série de comédia.

Regina também construiu uma carreira sólida nas telas e nos palcos. Um dos momentos altos da trajetória da atriz ocorreu em 1992, quando ela atuou no filme "Como Água Para Chocolate", dirigido por Alfonso Arau e baseado na obra de Laura Esquivel. Na trama, ela deu vida à rigorosa Mamá Elena, papel que lhe rendeu o Prêmio Ariel de Melhor Atriz.

Na televisão, ela se destacou em novelas como "Clarissa, Retrato de Família"(1993), "La Loba e Cielo Rojo"(2010), produção que lhe rendeu o Prêmio Bravo de Melhor Atriz Antagônica por sua atuação como Prudencia Gutiérrez. Regina participou de várias novelas, como "Chispita" (1982) e "Rebelde"(2005).

A atriz estava afastada dos holofotes há mais de uma década. Seu último trabalho foi na novela "Sempre sua Acapulco"(2014). Nos últimos anos, ela passou a morar em Puebla, no México, cidade em que fundou uma escola de teatro para crianças.