Trump diz que ex-CEO da Nvidia fez um

Por G1

Publicada em 12/11/2026 às 15h10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta quinta-feira (12) o ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, que renunciou ao cargo por conta do escândalo envolvendo sua amante, suspeita de ser espiã chinesa.

Trump disse que Huang fez um "trabalho fantástico" e sugeriu ainda que o ex-CEO da Apple Tim Cook o substituísse à frente da Nvidia.

👉 Trump e Huang desenvolveram uma relação próxima desde o início do atual mandato do republicano. Um dos aliados mais próximos de Trump no Vale do Silício, o executivo se tornou presença frequente na Casa Branca e participou de encontros importantes entre o governo americano e a China (leia mais abaixo).

"Agora que o CEO da Nvidia, Jensen Huang — que fez um trabalho fantástico — renunciou, há apenas um homem para ocupar o seu lugar: Tim Cook, da Apple. Uma lenda substitui outra lenda!", escreveu o norte-americano em sua rede social Truth Social.

Cook deixou a Apple em agosto deste ano, após 15 à frente da companhia.

Após a saída de Huang, a Nvidia já anunciou que sua vice-presidente executiva e diretora financeira, Colette Kress, assumirá inteirinamente a presidência da companhia.

➡️ Jensen Huang renunciou por conta de um escândalo de suposta espionagem chinesa na Nvidia. O caso veio à tona após a ele admitir que manteve um relacionamento extraconjungal com Alice Huang, ex-executiva suspeita de ser uma espiã chinesa e roubar informações da empresa — a Nvidia é dos Estados Unidos, que proíbe a transferência de tecnologia de chips de IA para a China.

Proximidade entre Trump e Huang

O relacionamento de Huang e aproximação dele com Trump coincidiu com uma série de decisões da Casa Branca favoráveis à fabricante de chips.

Veja os principais episódios da aproximação entre Trump e Huang:

Abril de 2025: Huang participou de um jantar no clube Mar-a-Lago, de Trump, na Flórida. Naquele mês, o governo americano recuou dos planos de restringir a venda de determinados chips da Nvidia para a China.

Dezembro de 2025: Trump autorizou a venda de chips mais avançados da Nvidia para clientes aprovados na China, mediante uma cobrança de 25% sobre as operações.

Maio de 2026: Huang viajou com Trump à China a bordo do Air Force One. Foi a primeira visita de um presidente americano ao país em quase uma década.

Setembro de 2026: O CEO da Nvidia participou do jantar de Estado oferecido por Trump ao presidente chinês, Xi Jinping, na Casa Branca.

Outubro de 2026: Trump concedeu a Huang a Medalha Nacional de Ciência, a mais alta honraria científica dos Estados Unidos.

Os chips da Nvidia são usados para treinar e operar modelos da tecnologia e alimentam muitos dos centros de dados de grandes empresas.

Esses componentes também estão no centro de uma disputa entre os Estados Unidos e a China. Desde 2022, o governo norte-americano mantêm controles de exportação para limitar o acesso chinês aos chips mais avançados da Nvidia e aos equipamentos necessários para produzi-los.