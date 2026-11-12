Tuca Andrada explica críticas a João Gomes:

Por IG

Publicada em 12/11/2026 às 15h20

A briga envolvendo João Gomes, de 24 anos, e Tuca Andrada, de 61, ganhou um novo desdobramento depois que o cantor de forró gravou um vídeo repudiando um comentário sobre seu visual de vaqueiro. Na publicação, o ator enviou uma resposta direta ao jovem músico.

"Oi, João Gomes, tudo bem? Nem ia te responder, mas, já que você gravou vídeo, eu fiz uma piada com você e me parece que você ficou ofendido. Eu disse que você se fantasiava de vaqueiro. Antes, quero te dizer que sou pernambucano. Sou de Recife, meu pai é de Limoeiro e minha mãe é de Vitória de Santo Antão. Conheço muito Pernambuco, conheço a realidade pernambucana, conheço a realidade nordestina, porque já viajei muito pelas regiões do Nordeste. Eu não sou ignorante", iniciou.

Em determinado momento da fala, o ator afirmou que João Gomes era cantor e que, por se vestir como vaqueiro, estaria usando uma fantasia. "Quando falei que você se fantasiava de vaqueiro, é porque eu acho que você é um cantor. Sempre soube que você era um cantor. Se você é um cantor e se veste como um vaqueiro, você está fantasiado de vaqueiro. Você não é vaqueiro. Não importa se seu avô, seu pai, seu bisavô foi vaqueiro, você não é, você é um cantor", pontuou.

Tuca ainda firmou que, embora veja João "fantasiado", vê um ponto possível na roupa do artista: "O que eu acho ótimo é que você leva a cultura nordestina para muitos lugares do Brasil e do mundo. Tomara que você faça muito sucesso pela Europa, pelos Estados Unidos e qualquer lugar que você vá. Não torço pelo fracasso de ninguém".

Não xingou

Tuca Andrade ainda enfatizou que não criticou João Gomes devido à política e nem fez qualquer piada envolvendo a sua saúde mental.

Em momento algum eu falei do seu posicionamento político, porque não me interessa. Me interessa quem se posicionou politicamente, quem não se posicionou... Se seu posicionamento fosse de um lado ou pro outro, aí eu teria alguma coisa a dizer, mas, como não foi para nenhum, preferiu ficar mudo. Ok, é um direito que você temTuca Andrada

Entenda como iniciou a briga

A rusga começou após Tuca Andrada criticar a representação do Nordeste na novela Lá na Minha Terra, da TV Globo, que estreou na última segunda-feira (9).