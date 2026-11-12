O pânico de Giovanna Antonelli a bordo de um avião

Por IG

Publicada em 12/11/2026 às 15h15

Giovanna estava a bordo de um avião que saiu de Belo Horizonte. Sentada ao lado de um casal muito simpático, foi reconhecida pelos passageiros.

Muito simpática, a atriz começou a conversar com a mulher do casal. Eis que, de repente, o avião entrou em uma turbulência que, inicialmente, as pessoas acreditaram que logo passaria.

Mas a situação piorou. Em determinado momento, os passageiros entraram em pânico e muitos começaram a gritar.

O medo aumentou quando o avião tentou descer, mas não conseguiu. A aeronave decidiu, então, retornar a Belo Horizonte, enquanto o pânico a bordo só aumentava.

Havia gritos e choro de pessoas que acreditavam estar vivendo seus últimos momentos . Giovanna começou a gravar um vídeo no celular, como uma espécie de despedida.

Quando o avião finalmente conseguiu retornar a Belo Horizonte e pousar, Giovanna gravou outro vídeo ao lado do casal, comentando tudo o que haviam passado. Os três já conseguiam rir da situação e do susto vivido por ela e pelos demais passageiros.

Que bom que tudo terminou bem!