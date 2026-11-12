Tailândia: brasileiros são presos com R$ 3,3 milhões em cocaína

Por Letícia Brito Silva, g1 — São Paulo

Publicada em 12/11/2026 às 15h04

O departamento de alfândega da Tailândia informou que dois brasileiros foram detidos enquanto tentavam entrar no país com 6,8 kg de cocaína. A prisão aconteceu em 8 de novembro.

Eles teriam partido de um voo em Guarulhos com destino ao aeroporto de Suvarnabhumi, na Tailândia. A substância estaria escondida em compartimentos secretos no piso e nas paredes das malas vistoriadas.

De acordo com as autoridades locais, o valor estimado da droga apreendida é de 20.400.000 baht, moeda tailandesa. Convertido em reais no câmbio desta quinta-feira (12), o total chega a cerca de R$ 3,38 milhões.

Outros brasileiros foram presos na Tailândia com cocaína em 2022

A Tailândia é conhecida por aplicar penas duras a turistas apreendidos com drogas no país.

Em 2022, a mineira Mary Hellen Coelho Silva foi presa junto a outros dois brasileiros em Bangkok. Após revista na mala dos três, foram encontrados 9 kg de cocaína.

Em entrevista à EPTV Sul de Minas, afiliada da TV Globo, Mary Hellen afirmou que acabou sendo condenada a 7 anos de prisão e uma multa de cerca de R$ 109 mil. Acabou sendo liberada antes do fim da pena por bom comportamento e, posteriormente, recebeu o chamado "perdão real coletivo".