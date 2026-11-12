Tempestade Charles deixa carros submersos e provoca caos em Portugal

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 12/11/2026 às 14h58

Portugal amanheceu nesta quarta-feira (11) em situação de alerta, com inundações em Lisboa, carros submersos perto da Estação do Oriente e transtornos nos aeroportos. Na Madeira, a tempestade provocou centenas de ocorrências durante a madrugada. A previsão é de chuva intensa ao longo do dia.

Portugal amanheceu nesta quarta-feira (11) em situação de alerta devido à passagem da tempestade Charles, que provocou inundações, deixou carros submersos em Lisboa e causou centenas de ocorrências na Ilha da Madeira. Escolas foram fechadas em todo o território continental, voos foram cancelados e as autoridades recomendaram que a população evitasse sair de casa.

Na capital portuguesa, imagens divulgadas pelo Correio da Manhã mostram veículos parcialmente submersos nas proximidades da Estação do Oriente, na região do Parque das Nações, também conhecida como Expo. A água tomou conta de uma área próxima a um dos principais terminais de transporte de Lisboa durante a manhã.

A situação também afetou outras localidades da região metropolitana. Em Sintra, foram registradas inundações nas freguesias de Mem Martins e de Cacém e São Marcos. A Península de Setúbal também esteve entre as áreas mais atingidas pelo mau tempo.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Portugal continental registrou 60 ocorrências entre a meia-noite e as 6h desta quarta-feira. Desse total, 49 foram inundações, quatro quedas de árvores, uma queda de estrutura e quatro operações de limpeza de vias.

A Grande Lisboa concentrou 26 ocorrências, seguida pela Península de Setúbal, com 21. Ao todo, 211 profissionais foram mobilizados para atender aos chamados durante a madrugada.

Os números se somam aos registros de terça-feira (10), quando o mau tempo provocou 1.240 ocorrências em Portugal continental. A Grande Lisboa foi a região mais afetada, com 642 chamados, seguida pela Península de Setúbal, com 127.

Do total de ocorrências de terça-feira, 743 foram inundações, 190 quedas de árvores, 176 quedas de estruturas, 90 operações de limpeza de vias e 40 movimentos de massa, como deslizamentos de terra.

Madeira registra chuva intensa e ventos de 130 km/h

A tempestade Charles atingiu primeiro a Ilha da Madeira, onde o tempo começou a piorar na noite de terça-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação acumulada ultrapassou 240 milímetros em apenas seis horas nas regiões montanhosas da ilha. As rajadas de vento também superaram os 130 km/h nos pontos mais elevados.

Até as 6h30 desta quarta-feira, a Proteção Civil regional havia contabilizado 137 ocorrências, principalmente inundações e quedas de árvores.

Entre os municípios afetados estão Machico, Santa Cruz, Câmara de Lobos e Funchal, capital da Madeira. Também foram registradas ocorrências em Ponta do Sol, Calheta, Ribeira Brava, Santana e Porto Santo.

Um homem de aproximadamente 80 anos foi resgatado com vida depois de ser surpreendido pela água durante a madrugada.

O governo regional determinou o fechamento das escolas e dos serviços públicos não essenciais durante a manhã. Percursos turísticos, jardins, museus e outros espaços públicos também foram fechados.

As condições meteorológicas provocaram ainda o cancelamento de escalas de três navios de cruzeiro e a suspensão das viagens do navio Lobo Marinho, que faz a ligação entre a Madeira e Porto Santo.

Segundo o IPMA, a tempestade começou a se afastar da Madeira nas primeiras horas desta quarta-feira, mas o risco de deslizamentos de terra continuava preocupando as autoridades.

Tempestade muda de trajetória, mas chuva continua preocupando

Durante a madrugada, a tempestade Charles sofreu alterações em sua trajetória, deslocando-se mais para o sul do que indicavam as previsões iniciais.

De acordo com o meteorologista Jorge Pontes, do IPMA, a mudança reduziu a intensidade dos ventos esperados em Portugal continental.

O sistema também se dividiu em dois núcleos, diminuindo sua interação com a depressão Bruna, que permanece nas proximidades da Península Ibérica.

Apesar da redução na previsão de vento, o instituto manteve os alertas para chuva intensa, principalmente nas regiões do Algarve, Alentejo, Lisboa e centro do país.

Na atualização das 9h, Lisboa, Setúbal e Beja deixaram de estar sob aviso vermelho devido ao vento, mas permaneceram com o alerta máximo para precipitação.

A previsão é de agravamento das condições meteorológicas entre o fim da manhã e a tarde, com possibilidade de novas inundações urbanas, transbordamento de rios e ribeiras e deslizamentos de terra.

O IPMA também alertou para forte agitação marítima, com ondas que poderão atingir até 13 metros de altura máxima em determinadas áreas da costa portuguesa.

Escolas fechadas e voos cancelados

Diante da previsão de mau tempo, o governo português declarou situação de alerta em todo o território continental, válida desde a meia-noite até as 23h59 desta quarta-feira, no horário local.

A medida levou ao fechamento de escolas públicas e privadas e de serviços públicos não essenciais. O governo também recomendou a adoção do trabalho remoto sempre que possível.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, pediu que a população evitasse deslocamentos desnecessários.

"O dia de amanhã vai ser particularmente duro e difícil", afirmou o ministro na terça-feira, ao anunciar as medidas preventivas.

O transporte aéreo também foi afetado. Até as 9h20 desta quarta-feira, 222 voos haviam sido cancelados nos aeroportos de Lisboa e Faro, entre chegadas e partidas, segundo informações divulgadas pela agência Lusa.

As alterações atingem passageiros com viagens programadas para Portugal e aqueles que utilizam os aeroportos portugueses para conexões internacionais.

Em Lisboa, as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama chegaram a ter restrições de circulação, posteriormente levantadas. As autoridades mantiveram a possibilidade de novas limitações conforme a evolução das condições meteorológicas.

A Proteção Civil recomenda evitar ruas e estradas inundadas, não estacionar veículos perto de árvores ou estruturas instáveis e acompanhar os avisos meteorológicos.

Em caso de emergência, o número de atendimento em Portugal é 112.