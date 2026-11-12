No Peru, Leão XIV pede reparação a vítimas de abusos sexuais na Igreja

Por G1

Publicada em 12/11/2026 às 14h53

A fala acontece em meio ao segundo dia da visita do pontífice ao Peru, em que ativistas em defesa das vítimas de violência sexual reivindicam uma política de tolerância zero contra agressores e aqueles que os encobrem.

Evocando uma "realidade que nos causou tanta dor", Leão XIV, em uma reunião com os bispos do Peru, disse que espera que se responda aos "abusos perpetrados por membros do clero ou no contexto eclesial (...) com a verdade, com justiça, com perdão, com reparação e com um compromisso cada vez mais decidido em prol de uma cultura de prevenção e proteção dos mais vulneráveis ​​diante desses crimes".

Leão XIV volta ao país que o tornou bispo

Multidões de pessoas tomaram as ruas de Lima nesta quinta-feira, quando o primeiro cidadão peruano a liderar a Igreja Católica deu início ao segundo dia de uma emocionante visita de retorno ao país, que já bateu recordes de público.

Leão XIV está na etapa final e mais pessoal de uma viagem por três países da América do Sul. Natural de Chicago, o papa passou cerca de 20 anos como missionário e bispo no Peru e possui cidadania americana e peruana.

Peregrinos, famílias e grupos religiosos lotaram grande parte do centro histórico de Lima, que ficou praticamente paralisado, com pessoas se alinhando nas ruas por quilômetros, pressionando a polícia e as barreiras de segurança enquanto o pontífice percorria o local em um papamóvel aberto.

Em um discurso proferido na quarta-feira, ao chegar ao país, em meio a uma multidão recorde de 3 milhões de pessoas nas ruas de Lima, o papa declarou, sob aplausos calorosos, no Gran Teatro Nacional, que considerava o Peru sua pátria.

Papa pede que Fujimori cure as feridas do Peru

Na quarta-feira, Leo também pediu à presidente peruana, Keiko Fujimori, que enfrente as feridas do passado turbulento do país e reconstrua a confiança entre o povo após a apertada vitória de Fujimori em uma eleição no início deste ano, marcada por acusações de fraude.

O pontífice está em uma das viagens internacionais mais intensas organizadas para um papa católico em décadas, que começou menos de um mês após ele ter sido submetido a uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão.

Leão XIV tem seis compromissos na quinta-feira, incluindo uma reunião com os bispos do Peru, um discurso sobre o futuro do país e uma vigília de oração com jovens no estádio nacional de futebol.

Na sexta-feira, ele deverá viajar para a cidade de Chiclayo, no norte do país, onde atuou como bispo de 2015 a 2023, antes de seguir, no fim de semana, para Cusco, na Cordilheira dos Andes, e para a cidade amazônica de Pucallpa. Leão retorna ao Vaticano no dia 17 de novembro.