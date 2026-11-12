Homem é preso com mais de 307 quilos de drogas após perseguição

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/11/2026 às 14h48

Mais de 307 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Militar durante uma operação que terminou com a prisão de um homem conhecido pelo apelido de “Neblina”. As drogas estavam distribuídas entre um dos quartos e um sofá de uma residência investigada pelas equipes policiais. O suspeito foi localizado após tentar escapar de uma abordagem.

A maior quantidade do material foi encontrada em seis fardos pretos, identificados em um dos cômodos do imóvel. Os pacotes continham uma substância com características semelhantes às da maconha e estavam envolvidos em lençóis. Outros dois pacotes foram descobertos dentro de uma mochila preta e azul, escondida no interior de um sofá da sala.

Além dos entorpecentes, foram recolhidos uma sacola com outro pacote, uma balança de precisão e embalagens aparentemente utilizadas para acondicionar e comercializar drogas em pequenas quantidades.

A pesagem apontou aproximadamente 304,250 quilos da substância distribuída nos fardos e pacotes. Outros 3,250 quilos foram contabilizados no interior do sofá, totalizando cerca de 307,500 quilos.

A localização do material ocorreu depois que policiais militares receberam informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar uma grande quantidade de drogas. Diante da denúncia, equipes do Núcleo de Inteligência iniciaram diligências para identificar o responsável pela residência e verificar a procedência das informações.

Durante o patrulhamento nas proximidades do endereço investigado, foi avistado um veículo Fiat Stilo que se aproximava da região. O motorista percebeu a presença dos policiais e fugiu, provocando o início de um acompanhamento.

O automóvel foi interceptado pouco depois. Na abordagem, o condutor foi identificado pelas iniciais G.B.F., conhecido pelo apelido de “Neblina”. Ele estava acompanhado da esposa.

Questionado sobre a tentativa de fuga, o homem informou aos policiais que havia uma grande quantidade de drogas armazenada em sua residência. Com base nessa declaração, as equipes retornaram ao endereço indicado e realizaram as buscas que resultaram na apreensão dos entorpecentes.

Em relação ao material localizado na mochila, o suspeito declarou que receberia as drogas como pagamento pelo armazenamento dos demais entorpecentes em sua casa.

Após a ocorrência, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para adoção das providências cabíveis.

A condução contou com o apoio de equipes da Rádio Patrulha e do Policiamento de Trânsito (PTRAN).