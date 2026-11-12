Cadastro Único ficará indisponível em Cacoal no dia 13 de novembro

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 12/11/2026 às 14h21

A Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), informou que o Portal de Gestão do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível na próxima sexta-feira, 13 de novembro de 2026.

De acordo com o comunicado oficial, a interrupção ocorrerá em razão de procedimentos técnicos para extração da base de dados do Governo Federal. Durante esse período, o sistema permanecerá inacessível, impossibilitando a realização de consultas e atendimentos relacionados ao Cadastro Único.

A previsão é que os serviços sejam normalizados na segunda-feira, 16 de novembro, quando as atividades deverão ser retomadas normalmente.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho orienta os usuários que necessitam de atendimento a ficarem atentos à suspensão temporária, programando suas consultas e solicitações para antes ou depois da data informada.

O Cadastro Único é uma importante ferramenta de identificação e caracterização das famílias de baixa renda, sendo utilizado pelo Governo Federal como instrumento de acesso a diversos programas sociais, entre eles o Bolsa Família.