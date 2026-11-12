Está aberto o cadastramento para participar da Feira Cultural no acender do Natal de Luz 2026

Por Assesoria

Publicada em 12/11/2026 às 14h06

Atenção, artesãos, escritores e pequenos empreendedores! A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Fundação de Cultura e Juventude (FUNCJ), está com inscrições abertas para interessados em participar da Feira Cultural do Natal de Luz 2026, que será realizada nos dias 21 e 22 de novembro, na Praça Durvalino de Oliveira.

A iniciativa tem como objetivo valorizar os talentos locais, incentivar a produção cultural e proporcionar visibilidade aos artesãos, escritores e pequenos empreendedores do município, criando um espaço para exposição e divulgação de produtos, trabalhos e produções autorais durante a programação natalina.

A Feira Cultural será realizada durante os dois dias de programação do Natal de Luz, integrando as atividades de celebração e oferecendo à população a oportunidade de conhecer e prestigiar o trabalho de produtores e profissionais da economia criativa local.

Poderão participar artesãos, escritores e pequenos empreendedores interessados em expor seus produtos, peças artesanais, livros e demais trabalhos. A proposta é fortalecer a economia criativa, estimular o empreendedorismo e aproximar a comunidade daqueles que contribuem para a diversidade cultural de Rolim de Moura.

Os interessados devem realizar sua inscrição por meio do link à seguir https://forms.gle/Rd6jz5uyPW2LfMwV6, observando as orientações estabelecidas pela organização.

A FUNCJ convida os profissionais e empreendedores locais a participarem dessa iniciativa, que busca dar visibilidade à produção do município e tornar o Natal de Luz também um espaço de valorização da cultura, dos talentos e das iniciativas da nossa gente.