Pacientes do Instituto do Rim recebem hidratantes produzidos por estudantes de Farmácia em Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/11/2026 às 14h07

Pacientes que fazem hemodiálise no Instituto do Rim de Vilhena receberam cremes hidratantes produzidos por acadêmicos do curso de Farmácia da UNINASSAU. A iniciativa integra atividades alusivas ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, campanhas de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e de próstata.

Os produtos foram preparados na semana passada, durante aulas práticas da disciplina de Farmacotécnica. Nos laboratórios da instituição, os estudantes aplicaram técnicas de manipulação de formulações e destinaram os hidratantes às pessoas atendidas pelo instituto, que conta com o respaldo da Santa Casa de Chavantes.

A entrega também levou aos pacientes uma mensagem de atenção à saúde. Durante a distribuição, os participantes reforçaram a importância do autocuidado e da conscientização proposta pelas duas campanhas.

Segundo informações divulgadas pelo Grupo Chavantes, a escolha dos hidratantes considerou o ressecamento da pele e a coceira que podem afetar pacientes renais crônicos. A proposta é contribuir para o conforto durante a rotina de tratamento.

A atividade aproxima a formação dos futuros farmacêuticos das necessidades do serviço de saúde e envolve os estudantes em uma ação de cuidado com os pacientes do Instituto do Rim.

Com informações da Assessoria de Comunicação/Grupo Chavantes