Federação de Futebol de Rondônia e FENAPAF firmam parceria pioneira no futebol Brasileiro

Por FFER

Publicada em 12/11/2026 às 14h19

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, continua transformando e oportunizando os rondonienses através do esporte, a Casa do Futebol tem o prazer de disponibilizar mais uma ação voltada aos atletas, treinadores, dirigentes, árbitros e profissionais do futebol que querem preservar a credibilidade e a justiça nas competições, A prevenção de manipulação de resultados, combate à corrupção, apostas esportivas e boas práticas de conduta.

A FFER e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol oferecem Curso de Integridade no Futebol em Rondônia, uma parceria pioneira no futebol brasileiro disponível para o futebol rondoniense. O curso aborda pontos como:

- A Cultura Ética no Esporte - Fortalecimento dos valores e princípios que sustentam o futebol de alto nível, criando ambientes mais íntegros e transparentes dentro e fora de campo.

- A Prevenção de Riscos - Identificação e prevenção de irregularidades antes que se tornem problemas institucionais graves — protegendo atletas, clubes e federações.

- A Consciência de Responsabilidades - Maior clareza sobre deveres e condutas esperadas de cada profissional dentro do ecossistema do futebol, com base nas legislações e regulamentos vigentes.

- A Proteção da imagem - Salvaguarda da reputação de atletas, clubes e instituições frente a situações que envolvam conflitos de interesse, desvios éticos ou irregularidades disciplinares.

- A Competições Mais Justas e Seguras - Contribuição direta para um futebol mais confiável — preservando a confiança de torcedores, patrocinadores e de todos que fazem parte do esporte. Mais do que uma capacitação, o curso reforça o compromisso com os valores que sustentam o futebol e ajudam a preservar a integridade das competições.

A FFER é a primeira federação parceira da FENAPAF a conquistar o Selo de Integridade no Futebol, dessa a entidade oportuniza essa capacitação para todas as entidades do futebol e também para os atletas profissionais, por acreditar que a integridade, a transparência e a responsabilidade devem fazer parte de toda a estrutura do nosso esporte. Por isso a FFER dar um passo importante e um exemplo, com o desejo que seja seguido por outras federações e instituições brasileiras.