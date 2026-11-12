UBS do Vista Alegre abre as portas para uma noite inteira de ação dedicada à saúde do homem

Homem, esse convite é para você. Na terça-feira, dia 17, às 19h, a UBS do Vista Alegre abre as portas para uma noite inteira dedicada à saúde do homem.
O que você vai encontrar:
Consulta médica
Pedido de exames
Sorteio de brindes
Dinâmicas e muito mais
Quem adia o cuidado costuma descobrir os problemas tarde demais. A prevenção é o jeito mais simples de proteger a sua saúde e a de quem depende de você.
Reserve um tempo na sua terça-feira. Quem faz o convite é o psicólogo Paulo Campos, do Núcleo de Psicologia: é um convite de homem para homem.
UBS do Vista Alegre
Terça-feira, 17 de novembro
19h
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