Guajará-Mirim realiza Feira do Empreendedor nos dias 13 e 14 de novembro

Por guajará notícias

Publicada em 12/11/2026 às 14h13

Guajará-Mirim se prepara para receber, nos dias 13 e 14 de novembro, a Feira do Empreendedor, que acontecerá juntamente com a tradicional Festa dos Filhos e Amigos de Guajará-Mirim, no Bumbódromo Municipal.

O evento promete movimentar a economia local, valorizar os empreendedores e proporcionar dois dias de muita alegria, reencontros e entretenimento para a população.

Além das oportunidades de negócios e da valorização do comércio e dos empreendedores, a programação contará com diversas atrações musicais, garantindo diversão para toda a família.

A iniciativa também busca fortalecer o empreendedorismo, incentivar a geração de renda e promover a integração entre os moradores e os filhos de Guajará-Mirim que mantêm seus laços de amizade e carinho com a cidade.

A realização é do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), e do Instituto INFA.

O evento conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET), da SEJUCEL, do deputado Jean de Oliveira e do vereador Alexandre Melo.

A expectativa é de dois dias de grande movimentação no Bumbódromo, reunindo empreendedorismo, cultura, música e confraternização.

Anote na agenda: dias 13 e 14 de novembro, no Bumbódromo de Guajará-Mirim. Participe!