Sabrina Sato vive em cobertura duplex luxuosa de 655 m² em SP

Por IG

Publicada em 12/11/2026 às 15h29

Sabrina Sato, de 45 anos, escolheu uma cobertura luxuosa, que reúne requinte e funcionalidade, para chamar de lar. A propriedade, projetada pelo arquiteto Arthur Casas, foi planejada para conciliar a rotina profissional da apresentadora, com o convívio familiar e a recepção de amigos.

Como é a cobertura de Sabrina Sato?

Localizada no topo de um edifício no bairro dos Jardins, coração de São Paulo , a residência conta com 655 metros quadrados, combina ambientes amplos e prioriza a iluminação natural.

Um dos destaques do duplex é o camarim privativo, criado para atender às demandas profissionais da famosa, entre elas, gravações, entrevistas e ensaios fotográficos, tudo isso sem comprometer a privacidade da família.

O projeto valoriza a integração entre espaços de convivência. Com isso, a sala de jantar, o living, a cozinha gourmet e o deck externo são conectados, o que resulta em uma área de social ampla, com acabamentos que utilizam materiais como brises de madeira clara e granito rústico.

A decoração reúne obras de arte e mobiliário assinado por designers brasileiros e estrangeiros. As peças seguem uma paleta de cores neutras, o que proporciona um ambiente aconchegante e elegante. As amplas janelas de vidro favorecem a entrada de luz natural e oferecem uma vista espetacular na cidade. O pé-direito ultrapassa cinco metros.

O camarim privativo é um show à parte. Com 22 metros quadrados o cômodo foi especialmente projetado para atender às demandas profissionais de Sabrina. O espaço tem acesso independente, por onde a equipe pode transitar sem precisar circular pelas áreas íntimas do duplex.

A distribuição dos cômodos da cobertura prioriza a privacidade e separa os espaços sociais e familiares. As suítes ficam no pavimento superior, inclusive, o quarto e a brinquedoteca da pequena Zoe, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.

Já a área externa da propriedade reúne piscina, churrasqueira e espaços multifuncionais que podem ser reorganizados com o uso de painéis deslizantes.