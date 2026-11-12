Sabrina Sato vive em cobertura duplex luxuosa de 655 m² em SP

Sabrina Sato, de 45 anos, escolheu uma cobertura luxuosa, que reúne requinte e funcionalidade, para chamar de lar. A propriedade, projetada pelo arquiteto Arthur Casas, foi planejada para conciliar a rotina profissional da apresentadora, com o convívio familiar e a recepção de amigos.
Como é a cobertura de Sabrina Sato?
Localizada no topo de um edifício no bairro dos Jardins, coração de São Paulo , a residência conta com 655 metros quadrados, combina ambientes amplos e prioriza a iluminação natural.
Um dos destaques do duplex é o camarim privativo, criado para atender às demandas profissionais da famosa, entre elas, gravações, entrevistas e ensaios fotográficos, tudo isso sem comprometer a privacidade da família.
O projeto valoriza a integração entre espaços de convivência. Com isso, a sala de jantar, o living, a cozinha gourmet e o deck externo são conectados, o que resulta em uma área de social ampla, com acabamentos que utilizam materiais como brises de madeira clara e granito rústico.
A decoração reúne obras de arte e mobiliário assinado por designers brasileiros e estrangeiros. As peças seguem uma paleta de cores neutras, o que proporciona um ambiente aconchegante e elegante. As amplas janelas de vidro favorecem a entrada de luz natural e oferecem uma vista espetacular na cidade. O pé-direito ultrapassa cinco metros.
O camarim privativo é um show à parte. Com 22 metros quadrados o cômodo foi especialmente projetado para atender às demandas profissionais de Sabrina. O espaço tem acesso independente, por onde a equipe pode transitar sem precisar circular pelas áreas íntimas do duplex.
A distribuição dos cômodos da cobertura prioriza a privacidade e separa os espaços sociais e familiares. As suítes ficam no pavimento superior, inclusive, o quarto e a brinquedoteca da pequena Zoe, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.
Já a área externa da propriedade reúne piscina, churrasqueira e espaços multifuncionais que podem ser reorganizados com o uso de painéis deslizantes.
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