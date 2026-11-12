Mostra Cultural reúne apresentações de dança e música no Teatro Palácio das Artes

Por Jhon Silva

Publicada em 12/11/2026 às 15h45

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta quarta-feira (11) mais uma noite da XII Mostra Cultural 2026, no Teatro Estadual Palácio das Artes. A programação reuniu apresentações de dança e música dos alunos do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Laio, valorizando o talento e a dedicação dos participantes.

O público acompanhou apresentações de Baby Ballet, Ballet Infantil e Juvenil, Prática de Violino, Banda Musical Laio e Coral de Adultos. O evento proporcionou aos estudantes a oportunidade de compartilhar com familiares e amigos os conhecimentos adquiridos durante as aulas.

Entre os participantes estava Ana Clara, de 11 anos, que levou ao palco sua paixão pelo balé.

“A gente vai mostrar alegria, expressão e os movimentos que aprendemos. Acho muito bonito ser bailarina e participar dessas apresentações”.

VALORIZAÇÃO DA ARTE

O diretor do CMACE Laio, Luiz Carlos, explicou que a Mostra Cultural representa um momento de reconhecimento do trabalho realizado ao longo do semestre.

“É o momento de apresentar o resultado de um semestre de dedicação. Os alunos sobem ao palco para mostrar o que aprenderam aos pais, familiares e amigos. É uma grande celebração da arte”.

O prefeito Léo Moraes destacou que o incentivo à educação artística amplia as oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem.

“Queremos que nossas crianças, jovens e adultos tenham oportunidades de descobrir seus talentos. A cultura transforma vidas, aproxima famílias e abre caminhos para o futuro”.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, ressaltou a importância das atividades culturais na formação dos estudantes.

“A arte desenvolve a criatividade, a disciplina e a confiança. Ver nossos alunos se apresentando é reconhecer o talento e a dedicação de cada um”.

A XII Mostra Cultural segue valorizando diferentes manifestações artísticas e proporcionando aos estudantes da rede municipal oportunidades de demonstrar suas habilidades, compartilhar experiências e aproximar a comunidade das atividades culturais desenvolvidas nos centros municipais.