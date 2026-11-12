Prefeitura de PortoVelho prepara projeto para dar destino a terrenos abandonados em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 12/11/2026 às 15h40

A Prefeitura de Porto Velho anunciou nesta quinta-feira (12) o início dos estudos para elaboração de um Projeto de Lei que será encaminhado à Câmara de Vereadores, autorizando a transformação de terrenos abandonados em oportunidades para construção de moradias, escolas, creches e áreas de lazer.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, é necessária uma política pública contundente para colocar um ponto final no abandono de terrenos, prédios e casas dentro do município.

“Terrenos tomados pelo mato e prédios abandonados trazem riscos para a população. Queremos mudar essa realidade e mostrar que os moradores da nossa capital não merecem conviver com abandono. Quem tem imóvel precisa cuidar! Porto Velho tem que avançar!”, disse o prefeito.

Responsável pela interlocução entre a Prefeitura e o Poder Legislativo Municipal, o secretário-geral de Governo, Carlos Paraguassú, ressaltou que a proposta terá como princípio o respeito ao patrimônio privado e às garantias legais dos proprietários.

“Esse projeto seguirá a linha de atuação da Prefeitura, que é zelar pela responsabilidade com a sua população em todos os seus atos. Será feita análise de cada caso e respeito ao direito de defesa”.

Após ser apresentado ao Legislativo, o projeto precisará ser aprovado em duas votações na Câmara de Vereadores antes de seguir para sanção do Executivo Municipal.