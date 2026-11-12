Casos de covid-19 estão dentro do esperado em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 12/11/2026 às 16h03

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e da Vigilância Epidemiológica, esclarece que os casos de covid-19 registrados no município estão dentro do esperado. O levantamento divulgado nesta quinta-feira (12) aponta uma distribuição controlada dos registros ao longo do ano, sem motivo para alarde diante do cenário atual.

Em outubro, foram registrados dois resultados positivos. Já em novembro, até o dia 11, foram três positivos entre 47 testes realizados. A equipe de epidemiologia acompanha esses números e a proporção de resultados positivos para avaliar o comportamento da doença no município.

A Semusa explica que o vírus continua circulando e que novos casos seguirão sendo registrados, pois a covid-19 permanece presente no cotidiano da população. Dessa forma, a confirmação de casos não significa que a doença tenha “voltado” ou que o município esteja diante de uma situação fora do esperado.

O cenário atual não exige que pessoas sem sintomas procurem as unidades de saúde apenas para realizar o teste por preocupação com as notícias. A testagem deve ser indicada conforme a avaliação dos profissionais, considerando os sintomas, o tempo de início e as condições de saúde de cada paciente.

Quem apresentar sintomas deve buscar orientação nos serviços de saúde. A equipe responsável pelo atendimento avaliará os cuidados necessários e a indicação do exame. Nos casos confirmados, é necessário seguir as recomendações de isolamento recebidas.

A Vigilância Epidemiológica mantém o monitoramento e reforça a importância da notificação dos casos pelos serviços de saúde. Esse trabalho permite identificar possíveis mudanças no cenário e orientar as medidas necessárias.

A Semusa orienta a população a buscar informações nos canais oficiais da Prefeitura e evitar compartilhar mensagens sem confirmação. O acompanhamento continua, com atenção aos casos e orientação à população, sem alarmismo.



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