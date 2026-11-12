Publicação reúne informações para orientar o planejamento da educação em Porto Velho

Por Emily Costa

Publicada em 12/11/2026 às 16h13

Planejar políticas públicas exige conhecer a realidade do município. Na educação, esse processo depende de informações sobre a rede de ensino, perfil dos estudantes, condições das escolas e resultados das avaliações educacionais. Com esse propósito, o Departamento de Pesquisa, Estatística e Indicadores (DPEI) da Secretaria Municipal de Economia (Semec) elaborou o estudo Educação em Porto Velho: conhecendo as normas e entendendo os indicadores.

A publicação reúne dados e indicadores que ajudam a compreender a organização da educação no município. O material apresenta um diagnóstico da rede municipal e contextualiza a realidade local a partir de informações sobre o cenário educacional brasileiro e de Rondônia.

Carla Caroline Soares do Santos, diretora do DPEI, explica que a importância desse levantamento está na possibilidade de transformar dados em informações que apoiem o planejamento. “Esse estudo oferece subsídios para que a administração pública compreenda onde estão os principais desafios, quais demandas precisam de atenção e quais aspectos devem ser considerados na definição de ações e prioridades”.

Para o prefeito Léo Moraes, o acesso a informações e indicadores é fundamental para orientar decisões e aprimorar os serviços oferecidos à população.

“Planejar a educação exige conhecer de perto a realidade das escolas, dos estudantes e dos profissionais que fazem parte da rede. Quando utilizamos dados e indicadores, conseguimos identificar necessidades, estabelecer prioridades e direcionar melhor os investimentos. Nosso compromisso é trabalhar com planejamento e responsabilidade para avançar na qualidade do ensino”, afirmou o prefeito.

Estudo apresenta indicadores sobre a estrutura das escolas, o perfil dos estudantes e o desempenho da educação municipal.A análise desses indicadores amplia a compreensão sobre os fatores que influenciam a educação. O documento reúne informações sobre escolas, salas de aula, matrículas, turmas e professores. Também apresenta recortes por localização urbana e rural, etapas de ensino, turnos escolares e características dos estudantes, como faixa etária, gênero e raça ou cor.

Esses dados permitem observar como a rede de ensino está organizada e identificar diferenças entre os territórios e os grupos atendidos. Esse conhecimento é importante para orientar a análise das necessidades educacionais e apoiar decisões relacionadas à oferta e à organização dos serviços.

Também são abordados os indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), além de dados que tratam da formação dos professores, da complexidade da gestão escolar, do esforço e da regularidade docente, da distorção idade-série e do rendimento escolar.

Na apresentação do estudo, a equipe responsável destaca que o planejamento deve começar com um diagnóstico capaz de identificar problemas e orientar intervenções. Essa etapa permite que as decisões da gestão pública considerem informações concretas, em vez de se basearem apenas em percepções sobre a realidade.

A publicação representa uma contribuição técnica do DPEI ao reunir, organizar e interpretar informações sobre a educação em Porto Velho. O trabalho oferece uma base de consulta para gestores e equipes técnicas e reforça a importância dos indicadores na construção de políticas públicas alinhadas às necessidades da população.