Novembro Negro terá oficinas gratuitas de arte, identidade e valorização da cultura afro-brasileira em Porto Velho

Por Karem Vieira

Publicada em 12/11/2026 às 16h30

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), com apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, realiza durante o mês, uma programação especial em celebração ao Novembro Negro.

A iniciativa contará com três oficinas culturais gratuitas, voltadas à valorização da identidade negra, da ancestralidade e das manifestações afro-brasileiras, promovendo aprendizado, expressão artística e troca de experiências. A programação também busca incentivar a economia criativa, dando visibilidade aos profissionais e empreendedores locais, além de destacar as possibilidades de geração de renda por meio dos saberes e das tradições culturais.

A programação foi organizada pela Divisão de Artes da Funcultural e contempla atividades de poesia e slam, técnicas de tranças afro e dança. A proposta é ampliar o acesso à cultura, reconhecer a contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira e incentivar o reconhecimento por meio da arte.

Capoeira marcou a abertura do Novembro Negro

A abertura oficial da programação do Novembro Negro em Porto Velho aconteceu no dia 5 de novembro,na sede do Ponto de Cultura Vida Capoeira, com oficinas e workshops gratuitos de capoeira em comemoração ao Dia da Cultura.

A atividade foi promovida pelo Ponto de Cultura Vida Capoeira, em parceria com a Funcultural e conduzida pelo mestre Railander Brito, conhecido como Mestrando Pesado.

Cultura que valoriza histórias e identidades

A iniciativa reforça a importância de ocupar os espaços culturais com atividades que promovam conhecimento, respeito à diversidade e valorização das raízes afro-brasileiras.

“Nossa gestão acredita que a cultura é um instrumento de transformação, inclusão e valorização da nossa história. Promover ações como o Novembro Negro é também reconhecer a contribuição da população negra para a construção de Porto Velho, fortalecendo a identidade cultural e proporcionando espaços de convivência e participação para toda a população”, destaca o prefeito Léo Moraes.

Poesia e slam dão voz à identidade negra

Na quarta-feira (18), às 17h, no Mercado Cultural, haverá a oficina Vozes Negras: Rima e Slam, conduzida pelo artista Carlos Mossoró.

A atividade utilizará a poesia falada como ferramenta de expressão, reflexão e valorização da identidade negra. Os participantes terão a oportunidade de desenvolver exercícios de escrita, criação de rimas e apresentações, compartilhando histórias, vivências e percepções sobre cultura, pertencimento e representatividade.

A proposta também busca aproximar o público do slam, manifestação artística que transforma a palavra em instrumento de diálogo, resistência e expressão social.

Tranças afro conectam beleza, história e ancestralidade

Na quinta-feira (19), o Teatro Banzeiros recebe a oficina Tranças, Identidade e Ancestralidade, das 14h às 18h, com Larissa Perez, Tayna Araujo e Kamilly Vasques

A atividade abordará as tranças afro como símbolos de identidade, beleza, resistência e conexão com as raízes ancestrais. A programação contará com demonstrações e práticas de técnicas de trançado, destacando também as possibilidades de empreendedorismo e geração de renda a partir desse conhecimento tradicional.

Além do aprendizado prático, a oficina pretende mostrar que as tranças vão muito além da estética, carregando histórias, tradições e significados transmitidos entre gerações.

Cultura que também movimenta a economia

Além da valorização cultural, o Novembro Negro também contribui para movimentar a economia local, ao dar visibilidade aos profissionais da cultura, artistas e empreendedores que encontram nas tradições afro-brasileiras oportunidades de trabalho e geração de renda. As técnicas de tranças afro, por exemplo, representam tanto quanto uma expressão de identidade e ancestralidade, quanto também uma atividade que fortalece o empreendedorismo e a economia criativa.

A iniciativa reforça como a cultura pode gerar oportunidades, incentivar pequenos negócios e valorizar os talentos locais, mostrando que preservar tradições também significa reconhecer seu potencial econômico e social.

Samba e ritmo

Na sexta-feira (20), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, será realizada a oficina Samba e Ritmo, às 14h, na sala de dança da Praça CEU, ministrada pela professora Joyse Cunha.

A proposta é proporcionar uma vivência com o samba, uma das mais importantes expressões da cultura afro-brasileira. Por meio da dança e da musicalidade, os participantes serão convidados a experimentar movimentos, ritmos e formas de expressão que representam a riqueza da herança cultural africana no Brasil.

Arte, inclusão e valorização cultural

Para a presidente da Funcultural, Débora Figueredo, a diversidade das oficinas permite que pessoas com diferentes interesses tenham contato com manifestações importantes da cultura afro-brasileira.

“Pensamos em uma programação diversificada, que contempla diferentes linguagens artísticas e acolhe pessoas de todas as idades. Queremos que a população participe, conheça nossas raízes, e valorize a ancestralidade”

Todas as atividades serão gratuitas, e as inscrições estão previstas para acontecer pela plataforma PVH+. A Prefeitura reforça o compromisso de ampliar o acesso ao lazer e à cultura, promovendo iniciativas que valorizam a diversidade, preservam a memória e fortalecem a convivência comunitária.

SERVIÇOS

Evento: Novembro Negro – Oficinas Culturais

18 de novembro (quarta-feira)

- Oficina: Vozes Negras: Rima e Slam

- Horário: 17h

- Local: Mercado Cultural

- Oficineiro: Carlos Mossoró

19 de novembro (quinta-feira)

- Oficina: Tranças, Identidade e Ancestralidade

- Horário: 14h às 18h

- Local: Teatro Banzeiros

- Oficineiros: Larissa Perez, Tayna Araujo e Kamilly Vasques

20 de novembro (sexta-feira)

- Oficina: Samba e Ritmo

- Horário: 14h

- Local: Sala de dança da Praça CEU

- Oficineira: Joyse Cunha

Entrada: Gratuita

Inscrições: Previstas pela plataforma PVH+.