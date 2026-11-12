Novembro Negro terá oficinas gratuitas de arte, identidade e valorização da cultura afro-brasileira em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), com apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, realiza durante o mês, uma programação especial em celebração ao Novembro Negro.
A iniciativa contará com três oficinas culturais gratuitas, voltadas à valorização da identidade negra, da ancestralidade e das manifestações afro-brasileiras, promovendo aprendizado, expressão artística e troca de experiências. A programação também busca incentivar a economia criativa, dando visibilidade aos profissionais e empreendedores locais, além de destacar as possibilidades de geração de renda por meio dos saberes e das tradições culturais.
A programação foi organizada pela Divisão de Artes da Funcultural e contempla atividades de poesia e slam, técnicas de tranças afro e dança. A proposta é ampliar o acesso à cultura, reconhecer a contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira e incentivar o reconhecimento por meio da arte.
Capoeira marcou a abertura do Novembro Negro
A abertura oficial da programação do Novembro Negro em Porto Velho aconteceu no dia 5 de novembro,na sede do Ponto de Cultura Vida Capoeira, com oficinas e workshops gratuitos de capoeira em comemoração ao Dia da Cultura.
A atividade foi promovida pelo Ponto de Cultura Vida Capoeira, em parceria com a Funcultural e conduzida pelo mestre Railander Brito, conhecido como Mestrando Pesado.
Cultura que valoriza histórias e identidades
A iniciativa reforça a importância de ocupar os espaços culturais com atividades que promovam conhecimento, respeito à diversidade e valorização das raízes afro-brasileiras.
“Nossa gestão acredita que a cultura é um instrumento de transformação, inclusão e valorização da nossa história. Promover ações como o Novembro Negro é também reconhecer a contribuição da população negra para a construção de Porto Velho, fortalecendo a identidade cultural e proporcionando espaços de convivência e participação para toda a população”, destaca o prefeito Léo Moraes.
Poesia e slam dão voz à identidade negra
Na quarta-feira (18), às 17h, no Mercado Cultural, haverá a oficina Vozes Negras: Rima e Slam, conduzida pelo artista Carlos Mossoró.
A atividade utilizará a poesia falada como ferramenta de expressão, reflexão e valorização da identidade negra. Os participantes terão a oportunidade de desenvolver exercícios de escrita, criação de rimas e apresentações, compartilhando histórias, vivências e percepções sobre cultura, pertencimento e representatividade.
A proposta também busca aproximar o público do slam, manifestação artística que transforma a palavra em instrumento de diálogo, resistência e expressão social.
Tranças afro conectam beleza, história e ancestralidade
Na quinta-feira (19), o Teatro Banzeiros recebe a oficina Tranças, Identidade e Ancestralidade, das 14h às 18h, com Larissa Perez, Tayna Araujo e Kamilly Vasques
A atividade abordará as tranças afro como símbolos de identidade, beleza, resistência e conexão com as raízes ancestrais. A programação contará com demonstrações e práticas de técnicas de trançado, destacando também as possibilidades de empreendedorismo e geração de renda a partir desse conhecimento tradicional.
Além do aprendizado prático, a oficina pretende mostrar que as tranças vão muito além da estética, carregando histórias, tradições e significados transmitidos entre gerações.
Cultura que também movimenta a economia
Além da valorização cultural, o Novembro Negro também contribui para movimentar a economia local, ao dar visibilidade aos profissionais da cultura, artistas e empreendedores que encontram nas tradições afro-brasileiras oportunidades de trabalho e geração de renda. As técnicas de tranças afro, por exemplo, representam tanto quanto uma expressão de identidade e ancestralidade, quanto também uma atividade que fortalece o empreendedorismo e a economia criativa.
A iniciativa reforça como a cultura pode gerar oportunidades, incentivar pequenos negócios e valorizar os talentos locais, mostrando que preservar tradições também significa reconhecer seu potencial econômico e social.
Samba e ritmo
Na sexta-feira (20), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, será realizada a oficina Samba e Ritmo, às 14h, na sala de dança da Praça CEU, ministrada pela professora Joyse Cunha.
A proposta é proporcionar uma vivência com o samba, uma das mais importantes expressões da cultura afro-brasileira. Por meio da dança e da musicalidade, os participantes serão convidados a experimentar movimentos, ritmos e formas de expressão que representam a riqueza da herança cultural africana no Brasil.
Arte, inclusão e valorização cultural
Para a presidente da Funcultural, Débora Figueredo, a diversidade das oficinas permite que pessoas com diferentes interesses tenham contato com manifestações importantes da cultura afro-brasileira.
“Pensamos em uma programação diversificada, que contempla diferentes linguagens artísticas e acolhe pessoas de todas as idades. Queremos que a população participe, conheça nossas raízes, e valorize a ancestralidade”
Todas as atividades serão gratuitas, e as inscrições estão previstas para acontecer pela plataforma PVH+. A Prefeitura reforça o compromisso de ampliar o acesso ao lazer e à cultura, promovendo iniciativas que valorizam a diversidade, preservam a memória e fortalecem a convivência comunitária.
SERVIÇOS
Evento: Novembro Negro – Oficinas Culturais
18 de novembro (quarta-feira)
- Oficina: Vozes Negras: Rima e Slam
- Horário: 17h
- Local: Mercado Cultural
- Oficineiro: Carlos Mossoró
19 de novembro (quinta-feira)
- Oficina: Tranças, Identidade e Ancestralidade
- Horário: 14h às 18h
- Local: Teatro Banzeiros
- Oficineiros: Larissa Perez, Tayna Araujo e Kamilly Vasques
20 de novembro (sexta-feira)
- Oficina: Samba e Ritmo
- Horário: 14h
- Local: Sala de dança da Praça CEU
- Oficineira: Joyse Cunha
Entrada: Gratuita
Inscrições: Previstas pela plataforma PVH+.
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