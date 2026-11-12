Jailton Delogo aponta caminhos para administração pública avançar na inclusão da pessoa com deficiência em Rondônia

Por Jailton Delogo

Publicada em 12/11/2026 às 16h42

A inclusão da pessoa com deficiência, ainda representa um dos grandes desafios da administração pública em Rondônia. Apesar de algumas iniciativas positivas, os dados oficiais demonstram que há muito a avançar, para garantir autonomia, acessibilidade e igualdade de oportunidades.

Segundo o IBGE, com base no Censo Demográfico 2022, apenas 12,7% dos moradores das áreas urbanas, pesquisadas em Rondônia residiam em vias com rampas para cadeirantes. O cenário evidencia as dificuldades enfrentadas diariamente por quem depende de calçadas adequadas, travessias seguras e infraestrutura acessível.

Na educação, o diagnóstico da Política Estadual de Educação Especial Inclusiva, identificou 1.140 crianças e adolescentes com deficiência, entre 5 e 17 anos, fora da escola, conforme dados do Cadastro Único de março de 2024. O levantamento também aponta a necessidade de ampliar o atendimento educacional especializado e a estrutura das escolas.

Para o colunista Jailton Delogo, os desafios vão além da construção de rampas. É necessário investir em sinalização sonora, placas em braille, intérpretes de Libras, elevadores acessíveis, transporte adaptado e profissionais especializados para atender estudantes com deficiência.

Precisamos compreender que acessibilidade deve garantir autonomia. Não adianta construir uma rampa se a pessoa não consegue chegar até ela, porque a calçada está obstruída. A administração pública precisa ouvir mais essas pessoas, promover reuniões, audiências públicas e criar canais permanentes de diálogo, defende o Dr. “Porque eu acredito que melhorar as condições de vida da pessoa com deficiência é tornar Rondônia um estado mais acolhedor. Não estamos pedindo privilégios, estamos defendendo direitos. O PCD tem que ter condições de estudar, trabalhar, circular e ocupar todos os espaços da sociedade”, afirma Delogo.

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