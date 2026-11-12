Sebrae em Rondônia reforça apoio à cafeicultura durante a Semana Internacional do Café 2026

Por sebrae

Publicada em 12/11/2026 às 16h05

Participação no evento reforça o compromisso da instituição com a valorização dos produtores rondonienses e a ampliação das oportunidades para a cafeicultura do estado

O fortalecimento da cafeicultura rondoniense e a ampliação das oportunidades para os pequenos produtores estão entre as pautas do Sebrae em Rondônia durante a Semana Internacional do Café (SIC 2026), realizada de 11 a 13 de novembro, em Belo Horizonte (MG). O diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, participa da programação, que reúne representantes da cadeia produtiva do café, especialistas e profissionais do mercado.

A presença do Sebrae no evento também destaca o trabalho desenvolvido junto aos produtores do estado, que vêm conquistando espaço no cenário nacional com o Café Robusta Amazônico. Reconhecido por suas características e qualidade, o produto representa não apenas a identidade regional, mas também uma oportunidade de geração de renda e desenvolvimento econômico para os municípios produtores.

Para apresentar a produção estadual e fortalecer a presença de Rondônia no evento, o Sebrae em Rondônia coordenou a estruturação de um estande planejado em parceria com a Associação dos Cafeicultores da Amazônia (Cafeama), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por meio da iniciativa Juntos Pelo Agro, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A iniciativa reúne diferentes instituições em torno da valorização da cafeicultura rondoniense e da ampliação da visibilidade dos produtores locais.

Além de acompanhar as tendências e inovações do setor, a participação na SIC 2026 busca aproximar os cafeicultores rondonienses de novas possibilidades de negócios, fortalecer conexões comerciais e ampliar a visibilidade da produção estadual.

Para José Alberto Anísio, valorizar a cafeicultura significa reconhecer o trabalho de quem movimenta a economia e transforma a realidade das comunidades produtoras.

“Nosso compromisso é com quem produz, empreende e transforma a realidade do nosso estado. Valorizar o café de Rondônia é valorizar as famílias, as histórias e o trabalho de quem faz da nossa terra uma referência em qualidade e produção”, destaca.

A participação na Semana Internacional do Café integra o compromisso do Sebrae em Rondônia com o fortalecimento dos pequenos negócios, o incentivo à produção regional e a construção de oportunidades para que os empreendedores locais ampliem sua presença no mercado.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).