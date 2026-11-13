O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira (13)

Por Viviane Bessa

Publicada em 13/11/2026 às 08h00

A previsão do tempo para esta sexta-feira (13) indica predomínio de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas na maior parte da Região Norte, com áreas de tempo firme concentradas no extremo norte e no leste tocantinense, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No Amazonas, o dia terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em praticamente todo o estado, além de trovoadas isoladas no norte, centro e sudoeste amazonense, enquanto o nordeste apresenta muitas nuvens. Em Manaus, o céu fica encoberto com chuvisco, e os termômetros variam entre 25°C e 35°C.

No Acre, há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em todo o território. Na capital Rio Branco, o tempo fica encoberto com chuvisco, registrando a menor mínima da região, com 22°C, e máxima de 35°C.

Em Rondônia, o cenário se repete com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, além de trovoadas isoladas no sul do estado e possibilidade de chuva isolada no oeste. Em Porto Velho, o céu fica encoberto com chuvisco, com mínima de 23°C e máxima de 36°C.

Em Roraima, o centro e o sul do estado registram muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto o norte tem variação entre poucas e muitas nuvens. Em Boa Vista, o dia será de céu claro, com mínima de 28°C e a maior máxima da região, atingindo 37°C.

No Pará, o centro e o sul têm muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto o norte apresenta variação entre poucas e muitas nuvens. Na capital Belém, o céu fica encoberto com chuvisco, com temperaturas entre 25°C e 35°C.

No Amapá, predomina a variação entre poucas e muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada no sudeste do estado. Em Macapá, o dia será nublado com chuvisco, registrando mínima de 23°C e máxima de 34°C.

No Tocantins, o oeste tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto o centro e o leste apresentam variação entre claro e muitas nuvens. Em Palmas, o céu fica claro, com mínima de 23°C e máxima de 35°C.

Avisos meteorológicos

Está em vigor um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, válido até 23h59 desta sexta-feira (13). A área de abrangência inclui:

Acre: Vale do Acre, Vale do Juruá;

Amazonas: Centro Amazonense, Norte Amazonense, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense;

Pará: Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense;

Rondônia: Leste Rondoniense, Madeira-Guaporé;

Tocantins: Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins.

A previsão aponta chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

O QUE É GRANIZO?

Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).