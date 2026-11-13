Prefeitura confirma show de Joelma na abertura dos 49 anos de Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 13/11/2026 às 08h28

A Prefeitura de Ji-Paraná terá o show da cantora Joelma na abertura das comemorações dos 49 anos do município. A atração foi anunciada oficialmente nesta semana pelo prefeito Affonso Cândido (PL) e se apresenta na quinta-feira, 19 de novembro, no Beira Rio Cultural. A festa segue até domingo, dia 22, com programação inteiramente gratuita, incluindo atrações nacionais e diversos shows de artistas regionais.

A uma semana do início das comemorações, Joelma é a primeira grande atração divulgada para a festa. Conhecida pelos sucessos que atravessam gerações e pela energia no palco, a cantora será o destaque da noite de abertura, na véspera do feriado de 20 de novembro.

Além de oferecer lazer à população e valorizar os artistas da região, a programação cria oportunidades para a economia local. A presença de visitantes pode ampliar o movimento em hotéis, restaurantes, lojas e serviços de transporte. No Beira Rio Cultural, haverá também um espaço gastronômico com a participação de vendedores ambulantes.

Para o prefeito Affonso Cândido, a realização de eventos como esse permite celebrar o aniversário de Ji-Paraná e gerar oportunidades para quem trabalha e empreende na cidade.

“Queremos as famílias de Ji-Paraná e os visitantes comemorando com a gente. Uma festa como essa movimenta os hotéis, os restaurantes, o comércio e também abre espaço para os nossos ambulantes venderem mais. É lazer para a população e oportunidade de renda para quem trabalha aqui”, destacou.

Durante os quatro dias, o Beira Rio Cultural receberá apresentações de diferentes estilos musicais, reunindo moradores e visitantes para celebrar os 49 anos do município.