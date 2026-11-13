Semus inicia ação interinstitucional de combate às arboviroses em Vilhena

Por Semcom

Publicada em 13/11/2026 às 08h34

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) iniciou, nesta segunda-feira, 09, uma ação interinstitucional de combate às arboviroses em Vilhena. A mobilização segue até o dia 13 de novembro e conta com a parceria da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), da Terceira Gerência Regional de Saúde de Vilhena e da Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

Conforme o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, diante do cenário epidemiológico registrado no município, a iniciativa tem como objetivo intensificar as medidas de prevenção e controle das arboviroses, com foco na redução dos criadouros e focos do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças.

Entre as atividades previstas está o mapeamento das áreas de risco, realizado a partir do levantamento e da análise de dados epidemiológicos, entomológicos e ambientais. O trabalho permite identificar bairros e pontos prioritários para direcionar as ações de prevenção e controle.

A programação também inclui capacitação técnica promovida pela Agevisa para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). Durante o treinamento, os profissionais recebem orientações sobre suas atribuições, identificação e eliminação de criadouros, visitas domiciliares, educação em saúde, comunicação de risco e integração das atividades no território.

As equipes técnicas e operacionais da Agevisa também atuam em conjunto com os profissionais do município na execução do plano de ação nos bairros prioritários. As atividades de campo seguem o planejamento territorial e os protocolos de controle vetorial, com foco na eliminação de focos do mosquito.

Para apoiar os trabalhos, a Agevisa disponibiliza insumos e equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários às atividades pactuadas, conforme o dimensionamento das equipes e os requisitos de segurança.

Outro eixo da mobilização é a conscientização da população, por meio de ações educativas, visitas e orientações presenciais nos bairros priorizados. Durante as atividades, os moradores são orientados sobre a importância de manter os quintais limpos e eliminar recipientes que possam acumular água parada, como vasos, garrafas, pneus e outros objetos.