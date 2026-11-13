FUNCJ divulga Resultado Preliminar dos editais da Política Nacional Aldir Blanc – Ciclo 2

Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 08h47

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ) através da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura torna público o resultado preliminar dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2 do ano de 2026.

A publicação apresenta a relação preliminar dos proponentes inscritos e os respectivos resultados da etapa de avaliação e seleção dos projetos, conforme os critérios estabelecidos nos editais.

A iniciativa integra as ações de fortalecimento das políticas públicas culturais no município, promovendo o incentivo à produção artística, à valorização dos agentes culturais e à ampliação do acesso aos recursos destinados ao setor cultural.

Os proponentes devem ficar atentos às informações divulgadas e aos prazos previstos nos respectivos editais, especialmente quanto ao período destinado à apresentação de recursos, quando cabível.

Os resultados preliminares estão disponíveis para consulta nos documentos publicados abaixo.

A FUNCJ reforça seu compromisso com a transparência, a valorização dos fazedores de cultura e o fortalecimento da cultura em Rolim de Moura e no Distrito de Nova Estrela.