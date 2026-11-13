Espigão do Oeste conquistou, pela primeira vez, o Selo Diamante de Transparência Pública

Por ASSESSORIA

Publicada em 13/11/2026 às 08h55

O selo é o nível máximo do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), conduzido pela Atricon com os Tribunais de Contas de todo o país. Para recebê-lo, o portal precisa cumprir todos os critérios essenciais e ter mais de 95% de aderência aos itens avaliados.

Na prática, o morador pode consultar no portal da Prefeitura informações como receitas, despesas, licitações, contratos e remuneração de servidores, com dados atualizados e de fácil acesso. O acesso à informação é um direito de todo cidadão.