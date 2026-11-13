Bateia leva ao palco uma viagem entre o garimpo, o tempo e o imaginário amazônico

Por Redação

Publicada em 13/11/2026 às 09h01

O espetáculo Bateia é realizado pela Cia. de Artes Fiasco e pela Conexão Norte Produções, com recursos do Edital nº 08/2025 da FUNCULTURA – Aldir Blanc.

A montagem apresenta uma narrativa em que a busca pelo ouro e pela riqueza conduz os personagens a uma experiência que ultrapassa os limites da realidade. O que começa como uma jornada pelo garimpo toma outro rumo quando forças místicas da Amazônia interferem no curso dos acontecimentos, provocando um deslocamento temporal que lança os personagens em uma espécie de não lugar, onde as referências de tempo e espaço se confundem.

A história aproxima a ocupação garimpeira em Rondônia de elementos fantásticos do imaginário amazônico. A proposta explora mistério, conflitos humanos e diferentes dimensões da realidade, tendo como ponto de partida a ambição de quem chega à região em busca de uma vida melhor.

Com direção de Rafael Barros e roteiro de Fabiano Barros, o espetáculo tem Emilly Lamarão como proponente do projeto e responsável pela produção, além da produção executiva de João Leão. No elenco estão Kaline Leigue, Guilherme Trin, Lucas Nufreli e Teo Nascimento. A acessibilidade em Libras será realizada pela intérprete Ozineide Miranda.

A circulação passa por três localidades de Rondônia, com apresentações abertas ao público:

Programação

12 de novembro: Candeias do Jamari.

Candeias do Jamari. 13 de novembro: Espaço Tapiri, em Porto Velho, às 19h.

Espaço Tapiri, em Porto Velho, às 19h. 15 de novembro: Comunidade São Sebastião.

Todas as apresentações têm entrada gratuita.