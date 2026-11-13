Homicida foragido é baleado ao trocar tiros com a Força Tática do 5º Batalhão

Por hora1rondonia.com

Publicada em 13/11/2026 às 09h00

Um homem conhecido pelo vulgo de “Clinton”, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, foi baleado durante uma intervenção policial no final da tarde desta quinta-feira (12), na zona Leste de Porto Velho (RO).

A ocorrência foi registrada nas proximidades da residência do suspeito, localizada na Rua Canaã, no bairro Ulisses Guimarães. De acordo com as informações preliminares, uma guarnição da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar realizava uma abordagem quando houve uma troca de tiros.

Conforme os primeiros levantamentos, Clinton estaria armado com uma pistola e teria reagido à intervenção policial, efetuando disparos contra os militares. Diante da situação, os policiais revidaram e o suspeito acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo.

Após o confronto, os próprios policiais colocaram o homem na viatura e realizaram o socorro às pressas, encaminhando-o ao pronto-socorro e Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento médico de emergência.

A ocorrência foi posteriormente apresentada no Departamento de Flagrantes, onde foram adotados os procedimentos legais e a situação ficou sob responsabilidade das autoridades competentes.

O suspeito deverá permanecer sob custódia da Polícia Penal durante o período de internação hospitalar. Após receber alta médica, ele deverá ser apresentado à Justiça para responder pelos fatos investigados.

As circunstâncias da ocorrência e a participação do suspeito deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.