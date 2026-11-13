Apenado monitorado é preso acusado de vários furtos usando carro

Por pvhnoticias.com

Publicada em 13/11/2026 às 09h15

Uma ação de policiais do 1º Batalhão no início da noite desta quinta-feira (12), resultou na prisão de um apenado monitorado de 24 anos na Rua Piratinga, bairro Lagoa em Porto Velho.

Ele é acusado de uma onda de furtos em residências na capital e estava com mandado de prisão em aberto.

Segundo a PM, o criminoso estava usando um carro modelo Hb20 na prática dos crimes, e estava sendo acompanhado desde a invasão em um dos imóveis no bairro Agenor de Carvalho por volta do meio dia, onde os bandidos furtaram perfumes caros, joias, whisky, notebook.

E de outra residência roupas e ferramentas. Material que foi localizado com o suspeito após abordagem das equipes da PM.