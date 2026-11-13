Xi Jinping diz que reunificação de Taiwan com a China é inevitável

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 13/11/2026 às 09h33

O dirigente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira (12) que a reunificação de Taiwan com a China é uma missão histórica do Partido Comunista e declarou que o processo será concretizado. A declaração foi rejeitada de maneira firme por Taipé. O discurso ocorre um dia depois de os ministros das Relações Exteriores do G7 criticarem, em declaração conjunta, o aumento da pressão militar e marítima de Pequim sobre a ilha.

Em discurso no Grande Salão do Povo, em Pequim, Xi falou que "a maré da história não pode ser detida" e que "a reunificação completa da pátria deve ser alcançada e certamente será alcançada".

Afirmou ainda que a China mantém o compromisso com a "reunificação pacífica" e com a política de "um país, dois sistemas", e que está disposta a dialogar desde que seja respeitado o "princípio de uma só China". Todos os chineses, inclusive os que vivem em Taiwan, devem unir esforços contra as forças "separatistas", acrescentou.

Embora Xi não tenha citado o uso da força, opção que Pequim nunca descartou, as Forças Armadas da China operam diariamente ao redor da ilha. O Ministério da Defesa de Taiwan informou ter detectado 29 aeronaves militares chinesas, entre caças J-16 e drones em patrulha ao redor da ilha, realizada em coordenação com navios de guerra chineses.

As operações ampliam a preocupação de Taipé com a capacidade chinesa de restringir o acesso marítimo à ilha e às rotas estratégicas da região

A China considera Taiwan, governada democraticamente, parte de seu território. O modelo de "um país, dois sistemas" não tem apoio de nenhum dos principais partidos taiwaneses. Um porta-voz do Conselho para Assuntos do Continente afirmou que nem o governo nem a população da ilha podem aceitar a fórmula, que significaria submeter-se ao regime autoritário do Partido Comunista.

Taiwan considera as águas a leste de seu território fundamentais para o abastecimento por parte de aliados em caso de guerra ou bloqueio. Um eventual cerco marítimo poderia comprometer rotas comerciais e dificultar a chegada de apoio externo.

Xi falou em homenagem ao 160º aniversário de nascimento de Sun Yat-sen, líder da revolta de 1911 que pôs fim ao governo imperial e instaurou a República da China. Pequim o considera herói nacional e precursor da revolução comunista de 1949, que levou o governo derrotado da República da China a fugir para Taiwan.

Na ilha, Sun é oficialmente considerado o "pai da nação", e seu retrato permanece exposto no gabinete presidencial. Sua filosofia política, conhecida como "Três Princípios do Povo", entretanto, já não é conteúdo obrigatório nas escolas.

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, e seu Partido Democrático Progressista defendem a identidade própria da ilha e rejeitam as reivindicações de soberania chinesas. Lai afirma que somente a população de Taiwan pode decidir seu futuro. Pequim, por sua vez, classifica o presidente como separatista e se recusa a dialogar com ele.

A tensão diplomática ocorre também às vésperas de importantes eleições locais em Taiwan e de uma reunião da Apec (Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), em Shenzhen, no sul da China, onde Xi deverá se encontrar novamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na noite de quarta-feira (11), após uma reunião em Paris, os chanceleres do G7 afirmaram que as ações "cada vez mais assertivas" da China ameaçam a estabilidade regional, a liberdade de navegação e a segurança do transporte marítimo internacional.

Os países do grupo -Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão- também manifestaram oposição a qualquer tentativa unilateral de alterar o status quo da ilha.

O gabinete presidencial taiwanês recebeu favoravelmente a declaração do G7 e afirmou que a paz e a estabilidade na região são fundamentais para a segurança e a prosperidade globais. A porta-voz do governo afirmou declarou que Taiwan continuará fortalecendo sua capacidade de autodefesa.