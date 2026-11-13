El Niño está em patamar muito forte, diz agência climática dos EUA

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 13/11/2026 às 09h39

O mundo se encontra sob um El Niño muito forte, confirmou a Noaa (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica), nesta quinta-feira (12).

As chances de um evento de El Niño histórico, superando os registros desde 1950, são de cerca de 60%, considerando o período de outubro a dezembro deste ano e de novembro a janeiro de 2027, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Enquanto o fenômeno continua a se intensificar, a agência norte-americana aponta mais de 79% de chance de um El Niño forte a muito forte de janeiro a março do ano que vem.

Apesar de um El Niño muito forte não significar, necessariamente, a ocorrência de impactos de tamanho compatível, as chances de isso acontecer são maiores, segundo a agência.

O fenômeno climático, que começou em junho, é caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas superficiais do Pacífico leste na região da linha do Equador. A La Niña ocorre quando esta região está mais fria do que o normal.

Um El Niño muito forte significa um aquecimento igual ou maior a 2°C, comparado à média histórica, das águas superficiais do oceano Pacífico em uma região próxima à linha do Equador (veja mais abaixo).

As demais classificações de intensidade do fenômeno seguem a mesma lógica da temperatura da água, variando, em linhas gerais, a cada 0,5°C.

Dessa forma, um El Niño forte representa um aquecimento de 1,5°C a 2°C acima do nível normal; um moderado, de 1°C a 1,5°C; um fraco de 0,5°C a 1°C; e um neutro de -0,5°C a 0,5°C.

O El Niño é um acontecimento natural e é caracterizado pelo aquecimento, acima da média, da superfície do oceano Pacífico, perto da linha do Equador. Vale lembrar que, apesar da sua ocorrência histórica, esse fenômeno agora ocorre em um mundo alterado pela crise climática, o que muda jogo, podendo amplificar impactos –e levando, inclusive, a uma alteração na medição do El Niño.

O fenômeno tem relação com os ventos alísios, que usualmente empurram águas quentes em direção à Ásia. Em alguns anos anos, porém, que tais ventos se enfraquecem, segundo a Noaa. Esses são os anos de El Niño.

Há ainda um outro fenômeno associado, a La Niña. Ainda segundo a agência americana, esse segundo acontecimento se dá quando os alísios se tornam mais intensos do que o normal. O fenômeno se caracteriza, com isso, pela superfície da água mais fria do que a média histórica.

O El Niño costuma durar entre 9 e 12 meses, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM). Em geral, começa no final do inverno do hemisfério sul e atinge o pico entre novembro e janeiro. O fenômeno começa a desaparecer a partir do primeiro mês do ano.