EUA batem recorde de prisões e deportações de imigrantes na história

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 13/11/2026 às 09h43

O governo de Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (12) que atingiu recorde de detenções e deportações de imigrantes na história dos Estados Unidos no último ano fiscal (que são os 12 meses consecutivos contados de outubro de um ano a setembro do outro).

As ações contra imigrantes em situação irregular orquestradas desde que o republicano retornou à Casa Branca e tidas como uma de suas prioridades nessa segunda gestão já pavimentavam o caminho para esse recorde, agora propagado pelo governo como tentativa de atenuar o fracasso nas midterms, as eleições de meio de mandato.

O Departamento de Segurança Interna, sob cujo guarda-chuva reside o ICE, a polícia de imigração, disse que no ano fiscal que terminou em setembro mais de 491 mil imigrantes foram detidos e mais de 483 mil, deportados. Para efeitos de comparação, em 2024, último ano do governo de Joe Biden, foram 113 mil detenções e 271 mil deportações.

Assim, na soma, os dois primeiros anos de Trump 2 já levaram à deportação de 1,2 milhão de imigrantes e à prisão de 1,25 milhão. O governo diz que, no total, 3 milhões de imigrantes deixaram o país, uma conta pouco clara. Deduz-se que ela inclui aqueles imigrantes que decidiram voltar, em teoria voluntariamente, a seus países de origem após serem ameaçados de deportação.

A gestão tem feito uma ampla campanha de propaganda sobre as deportações e, com frequência, compartilha os perfis de imigrantes com acusações criminais detidos, ainda que eles sejam uma minoria em relação ao todo. Na maioria, os imigrantes presos cometeram apenas infrações civis, como a de permanecer no país sem um visto válido.

Ao anunciar o recorde nesta quinta-feira, o governo compartilhou o que chama de exemplos dos "piores ilegais presos pelo ICE". Há um brasileiro.

Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, mencionado, foi preso em junho passado na Carolina do Norte. Segundo o ICE, ele pertenceu à liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho), organizações que os EUA, sob Trump, designaram como terroristas. Há um pedido de prisão contra ele emitido no Brasil por associação criminosa e extorsão.

Embora as ameaças de Trump contra os imigrantes em situação irregular tenham ajudado a levá-lo de volta à Casa Branca nas eleições de 2024, a concretização dessas medidas não foi suficiente para manter seu apoio nas eleições para o Congresso da semana passada. A queda no poder de compra dos americanos difundiu uma insatisfação generalizada.

Ainda assim, e ainda que tenha perdido apoio no eleitorado latino, o presidente continua a insistir na imigração como um dos pilares de seu governo. Nesta quinta-feira, disse que novamente está ocorrendo uma invasão do país por imigrantes. O que não é verdade.

Trump disse que caravanas de imigrantes estão a caminho do país após "a percepção da perda dos republicanos nas midterms", ao que disse que "não estava nas cédulas de votação", dando a entender que, se fosse uma eleição para presidente, ele venceria.

Uma caravana de ao redor de 1.500 caminhava do sul do México em direção ao norte nesta semana. O grupo partia de Tapachula, onde muitos imigrantes ficaram retidos quando a administração Trump fechou as portas da fronteira. O governo do México já disse que tem atuado para bloquear a caravana (que, no mais, não teria chances reais de cruzar a fronteira com os EUA).

Ainda assim, Trump voltou a ameaçar o governo da presidente Claudia Sheinbaum. "O México precisa parar esses imigrantes agora, e, se não o fizer, as tarifas serão imediatamente dobradas", escreveu na Truth Social. Atualmente, a tarifa aplicada por Washington para produtos do México é de 25%.

A partir de 2027, todos os estados da fronteira dos EUA com o México serão governados por políticos democratas após a eleição de Gina Hinojosa, de origem latina, para o governo do Texas. O estado é hoje governado pelo republicano Greg Abbott, um dos maiores aliados de Trump na política linha-dura contra os imigrantes. Hinojosa já disse que não pretende colaborar com o ICE e que a agência tem cometido abusos em sua campanha contra os imigrantes, mas também já afirmou que o país precisa de uma política para controlar a imigração.