Grazi Massafera abre o jogo sobre sexo:

Por IG

Publicada em 13/11/2026 às 09h57

Grazi Massafera, de 44 anos, falou abertamente sobre prazer, relacionamentos e as mudanças que percebeu na própria vida amorosa ao longo dos anos. Em entrevista ao podcast “40 Perguntas”, apresentado por Giovanna Ewbank e lançado nesta terça-feira (10), a atriz revelou que passou a enxergar o desejo de uma maneira diferente após os 40.

Ao ser questionada se amor e sexo precisam necessariamente caminhar juntos, Grazi disse acreditar nas duas possibilidades e contou que não depende de um parceiro para sentir prazer.

“Lá em casa eu tenho meus vibradores. E às vezes fazem um serviço melhor do que o próprio sexo, né, gente? Vamos combinar? É muito bom. Dá colágeno, ajuda, dá alegria”, brincou.

Questionada sobre a relação entre o prazer e o colágeno, a atriz entrou na brincadeira. “Não sei, eu acho que dá. Eu acredito.”

Apesar de afirmar que consegue aproveitar a própria companhia, Grazi disse sentir falta de outras formas de intimidade. “Beijinhos”, “chamegos” e o contato físico, segundo ela, fazem diferença.

“Diálogo me excita”

A atriz também contou que seu olhar sobre o desejo mudou com o passar do tempo. Se antes um corpo escultural poderia despertar mais facilmente seu interesse, hoje a conexão intelectual tem um peso maior.

“Diálogo me excita, me dá prazer, me dá tesão. Eu tô mais nesse lugar”, afirmou. Grazi lembrou que já viveu uma fase diferente. “Eu já fui do corpo, eu fui aquela que via um corpo e ficava louca... e eu já tive tudo o que eu quis”, brincou.

A atriz afirmou ainda que se tornou mais seletiva depois dos 40 anos. Ao falar sobre a própria personalidade e independência, reconheceu que isso pode causar estranhamento em alguns homens.

“Assusta, e às vezes eles querem só um lado da moeda, que é o que eles idealizaram. Por trás da idealização tem a mulher real, que tá com TPM e aí a fragilidade assusta também”, declarou.

Grazi também brincou ao definir a mudança que percebeu na própria energia. “Eu tenho uma onça dentro de mim, sim, principalmente pra defender a minha filha e as coisas que eu amo, que eu quero e que eu mereço. Mas é uma energia que motiva, pra realizar coisas, não é sexual. Eu fiquei mais senhorinha depois dos 40.”

Cobranças por estar solteira

Durante a conversa, a atriz revelou que a pressão para engatar um novo relacionamento não vem apenas de fora e pode partir até mesmo da própria família. “Até dentro da família, tá? Do tipo: ‘Ela tem algum problema’, só porque eu não tenho um relacionamento”, contou.

Grazi associou parte dessa visão à criação que teve no interior do Paraná. “Eu venho de uma criação bastante machista. A minha mãe era aquela mulher muito submissa ao meu pai, só que ela não aguentou as traições e separou. Naquele momento eu vi renascendo uma mulher extremamente forte. Ali eu aprendi muito.”

A atriz citou ainda comentários feitos por familiares sobre sua vida amorosa. “A minha cunhada, em vários momentos em família, eu vejo que não é maldade, ela fala: ‘Tadinha, não tem ninguém, não dá certo com ninguém’. Eu dou certo com muita gente”, respondeu.

Grazi é mãe de Sofia, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond. Os dois foram casados entre 2007 e 2013. Atualmente, a atriz afirmou que tem aproveitado também a companhia da filha enquanto vive uma fase mais seletiva e independente na vida amorosa.