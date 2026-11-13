Sem convite, Israel alega questões de segurança para não ir à COP31

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 13/11/2026 às 09h38

Alvo de Recep Erdogan no discurso de abertura da Cúpula de Líderes na quarta-feira (11), Israel não está presente à Conferência do Clima da ONU, que ocorre nesta e na próxima semana em Antália, no litoral mediterrâneo da Turquia.

"Como país anfitrião da Cúpula de Líderes, não enviamos um convite a Israel", declarou à imprensa turca Murat Kurum, presidente da COP 31.

"É claro que discutiremos aqui o clima e a justiça climática. Afirmamos que não pode haver justiça climática onde a paz não prevalece", disse Kurum, que também é ministro do Meio Ambiente do país.

Por questão de segurança e "outras razões", segundo relatos publicados em Istambul, Israel decidiu não enviar uma delegação à conferência. A COP é um evento da ONU que independe do convite do país anfitrião.

Recusar o envio, no entanto, é um gesto diplomático eloquente.

A admissão de Kurum está em linha com a fala do presidente turco na cúpula, segmento paralelo à conferência, que teve a participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Erdogan, conferindo forte tom político ao evento, classificou a ação de Israel na Faixa de Gaza, retaliação ao ataque terrorista do Hamas, em 2023, como genocídio.

O líder turco, que mantém uma relação conflituosa com o Estado israelense, buscou dar um toque ambiental à crítica, afirmando que se tratava também de um "ecocídio".

A situação ambiental de Gaza é crítica, e o tema é desenvolvido pelos turcos na conferência. Erdogan inclusive mostrou imagens da região.

"Oliveiras centenárias foram derrubadas. O solo e a água foram poluídos em Gaza, e as cidades da região foram transformadas em enormes pilhas de escombros", afirmou.

"Com a infraestrutura de Gaza destruída, agravada pelas chuvas torrenciais e pelas inundações, dezenas de milhares de barracas e abrigos foram inundados."

Em postagem no X, o Ministério das Relações Exteriores de Israel respondeu aos comentários em termos não menos ácidos. "Mais uma vez, o ditador Erdogan está usando um fórum internacional para promover sua campanha de mentiras contra Israel."

Acusou ainda a Turquia de abrigar líderes do Hamas, "que deu início a esta guerra com o massacre de 7 de outubro e instalou sua infraestrutura militar em áreas civis".

"Aqueles que realmente se preocupam com Gaza devem exigir que o Hamas se desarme para que a reconstrução possa começar."

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, também criticou duramente Israel em seu discurso em Antália, acusando o país e os Estados Unidos de causar graves danos ambientais durante os ataques ao país.

"A recente agressão criminosa e ilegal contra o Irã por parte dos EUA e do regime sionista... causou graves danos ao meio ambiente, liberando quantidades enormes de poluentes e gases de efeito estufa na atmosfera", afirmou Pezeshkian, que, nesta quinta-feira (12), teve um encontro bilateral com Lula.

O presidente brasileiro, ao menos publicamente, não fez menção ao conflito. Declarou, no entanto, que os países neste ano estavam trocando o multilateralismo e a preocupação ambiental por uma corrida de tarifas e compras de armas.