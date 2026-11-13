Governo de Rondônia convoca 479 aprovados em concurso público da Educação

Por Amanda Ferreira

Publicada em 13/11/2026 às 10h58

O governo de Rondônia assinou, na quinta-feira (12), a nomeação de 479 candidatos aprovados no concurso público da educação estadual, regido pelo Edital nº 1/2026, para ocupar cargos efetivos do quadro permanente da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A convocação, disponível no Decreto nº 32.247, contempla professores, supervisores e orientadores, com 435 vagas destinadas à ampla concorrência, 37 candidatos negros e 7 Pessoas com Deficiência (PcD).

A convocação contempla 428 vagas para substituição de profissionais temporários cujos contratos vencem em janeiro de 2027 e 61 vagas remanescentes da primeira convocação. A medida integra as ações de recomposição do quadro efetivo da rede estadual de ensino.

O governador de Rondônia em exercício, Alex Redano, evidenciou a importância da convocação para fortalecer o quadro de profissionais da educação estadual e ampliar o atendimento nas escolas. “A chegada dos novos servidores representa mais um avanço na composição do quadro efetivo da educação. Estamos dando continuidade ao trabalho de valorização dos profissionais e de fortalecimento da rede estadual.”

O titular da Seduc, Alisson Maia, destacou a importância da convocação para o fortalecimento da rede estadual e a ampliação da capacidade de atendimento nas escolas. “Essa convocação representa mais um passo no fortalecimento da educação pública de Rondônia. Receber novos profissionais no quadro efetivo é ampliar nossa capacidade de atendimento nas escolas e garantir melhores condições para o desenvolvimento do ensino.”