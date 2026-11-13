TRT-14 movimenta R$ 44,7 milhões durante Semana Nacional da Conciliação em Rondônia e Acre

Por trt14

Publicada em 13/11/2026 às 11h22

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) movimentou mais de R$ 44,7 milhões durante a 21ª Semana Nacional da Conciliação, realizada entre os dias 3 e 6 de novembro de 2026. Ao todo, foram realizadas 893 audiências e homologados 283 acordos, beneficiando 2.715 pessoas em Rondônia e Acre. Os resultados representam um crescimento de aproximadamente 42% nos valores movimentados em comparação com a edição de 2025.

Do total de R$ 44.771.220,64 movimentados, R$ 40.905.759,31 correspondem a créditos trabalhistas conciliados em audiência, R$ 1.695.427,96 a encargos previdenciários e R$ 2.170.033,37 a Imposto de Renda. O percentual de acordos alcançou 31,69% das audiências realizadas.

O resultado financeiro superou em mais de R$ 13,3 milhões o registrado na edição anterior, quando foram movimentados R$ 31.458.821,56. Os números reforçam a importância da conciliação como instrumento para garantir direitos, agilizar a solução de processos e promover o diálogo entre trabalhadores(as) e empregadores(as).

A mobilização envolveu as 32 Varas do Trabalho de Rondônia e Acre, gabinetes, Secretarias Unificadas, Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs) de 1º Grau de Porto Velho e Rio Branco, Cejusc de 2º Grau, Núcleo de Justiça 4.0 e Secretaria-Geral Judiciária.

Para o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, os resultados refletem o trabalho conjunto das equipes e o compromisso institucional com a solução pacífica dos conflitos trabalhistas.

“É com grande satisfação que divulgamos os resultados alcançados durante a Semana Nacional da Conciliação, fruto do empenho e da dedicação de magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) na busca pela paz social e resolução pacífica de conflitos. A participação da advocacia trabalhista de Rondônia e Acre e das partes foi essencial para a solução dos conflitos durante a Semana Nacional de Conciliação”, destacou o presidente.

Quer conciliar? Ainda dá tempo de resolver seu processo em 2026

Mesmo com o encerramento da Semana Nacional da Conciliação, trabalhadores(as) e empregadores(as) ainda podem buscar um acordo para resolver seus processos trabalhistas antes do fim do ano.

A conciliação é uma forma de solucionar conflitos por meio do diálogo, com a participação da Justiça do Trabalho. Em vez de aguardar todas as etapas do processo judicial, as partes podem construir uma solução em comum acordo, com mais rapidez e segurança jurídica.

Quem pode solicitar?

Pessoas e empresas com processos em andamento na Justiça do Trabalho podem solicitar a inclusão de suas ações em uma pauta de conciliação. A possibilidade também se aplica a processos que ainda não tenham decisão definitiva ou que estejam em fase de recurso no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ou no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Para solicitar, basta procurar a Vara do Trabalho responsável pelo processo ou entrar em contato com seu advogado ou advogada.

Também é possível buscar orientações com a Secretaria-Geral Judiciária do TRT-14, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (69) 3218-6404.

Confira os canais de atendimento: