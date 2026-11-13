Atividade Delegada amplia proteção ao Parque Circuito após danos ao patrimônio público 

Por Débora Oziel

Publicada em 13/11/2026 às 11h17

Após a reabertura do Parque Circuito, em Porto Velho, foram registrados danos a brinquedos, lixeiras quebradas, pichações nos banheiros e a retirada do portão da área destinada aos animais de estimação. Diante das ocorrências, a segurança do local recebeu reforço com a atuação da Polícia Militar por meio da Atividade Delegada.

Os cidadãos que presenciarem danos ao patrimônio público ou situações de uso inadequado dos equipamentos podem procurar os policiais militares que atuam no parque a serviço da Prefeitura de Porto Velho. O patrulhamento também contempla outros parques públicos e áreas de convivência da capital.

Além de atuar na prevenção de ocorrências e no combate a práticas criminosas, os policiais podem orientar os frequentadores sobre a utilização adequada dos espaços e a importância da conservação dos equipamentos públicos.

O reforço na segurança também inclui a ampliação da guarda patrimonial no Parque Circuito. Antes mesmo da inauguração, a Prefeitura aumentou o número de postos de vigilância no local, passando de dois para três.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de proteger os espaços públicos e reforçou que a preservação do patrimônio também depende da participação da comunidade.

“Não vamos permitir que o vandalismo tire da população o direito de aproveitar os espaços públicos. O Parque Circuito foi revitalizado para as famílias de Porto Velho, e estamos reforçando a segurança com a Atividade Delegada para proteger esse patrimônio. Mas é importante lembrar que cuidar da cidade também é responsabilidade de cada cidadão. O que é público pertence a todos nós”.

A presença dos agentes busca proporcionar mais tranquilidade aos frequentadores que utilizam o parque para caminhadas, atividades físicas e momentos de lazer em família. A atuação conjunta da Polícia Militar e da guarda patrimonial também contribui para ampliar a vigilância sobre as estruturas e os equipamentos disponíveis no espaço.

O secretário municipal de Administração (Semad), Antônio Figueiredo, explicou que a ampliação da guarda patrimonial foi realizada antes da entrega do parque à população.

“Antes mesmo da inauguração, nós já havíamos reforçado a segurança. Tínhamos dois postos de guarda patrimonial e acrescentamos mais um, justamente para inibir os atos de vandalismo e outras ocorrências”.

A Atividade Delegada permite ampliar a presença de policiais militares em locais estratégicos por meio da atuação remunerada desses profissionais durante seus períodos de folga, conforme as regras do programa. No Parque Circuito, o reforço busca prevenir novas ocorrências e contribuir para a segurança dos frequentadores.

A preservação do espaço também depende da colaboração da população. O uso responsável dos equipamentos, o respeito às áreas de convivência e a comunicação de situações de vandalismo são atitudes que ajudam a conservar as melhorias realizadas.

Com o reforço do patrulhamento e da vigilância patrimonial, a Prefeitura busca manter o Parque Circuito em condições adequadas para receber crianças, jovens, adultos e idosos, garantindo a continuidade das atividades de lazer e convivência oferecidas à população.