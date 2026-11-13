UPAs registram alta procura e orientação reforça onde buscar atendimento de saúde

Por Jhon Silva

Publicada em 13/11/2026 às 11h11

A grande procura por atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Porto Velho reforça a importância de orientar a população sobre quando buscar os serviços de urgência e emergência. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) destaca que muitos casos de menor gravidade podem ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou no Corujão da Saúde, contribuindo para organizar o fluxo de pacientes e priorizar aqueles que necessitam de assistência imediata.

Na UPA Sul, por exemplo, o volume de atendimentos tem chegado a aproximadamente 420 pacientes por dia. Em uma segunda-feira, a unidade registrou 480 atendimentos, demonstrando a elevada demanda enfrentada pelas equipes de saúde.

Parte dessa procura envolve situações de baixa complexidade, que podem ser avaliadas e acompanhadas na atenção básica. A orientação é que os moradores conheçam os serviços disponíveis e identifiquem qual unidade é mais adequada para cada necessidade.

QUANDO PROCURAR UMA UPA?

As UPAs funcionam 24 horas e são destinadas a situações que exigem avaliação médica rápida, como falta de ar, dores intensas no peito, suspeita de infarto ou AVC, convulsões, fraturas, sangramentos importantes, vômitos persistentes e febre alta acompanhada de sinais de gravidade.

O atendimento segue a classificação de risco, que considera a gravidade do quadro clínico, e não apenas a ordem de chegada. Por isso, pacientes em situações mais graves recebem prioridade, enquanto aqueles com sintomas leves podem aguardar por mais tempo.

UBS E CORUJÃO DA SAÚDE

Para situações de menor gravidade, como sintomas leves de gripe, tosse sem dificuldade respiratória, dores leves, acompanhamento de pressão alta e diabetes, renovação de receitas e consultas de rotina, as Unidades Básicas de Saúde são a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem não consegue buscar atendimento durante o horário comercial também conta com o Corujão da Saúde, que oferece consultas médicas em horário estendido, de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite.

O serviço funciona na UBS Manoel Amorim de Matos, na zona Sul, e na UBS Hamilton Gondim, na zona Leste, ampliando o acesso à assistência para pacientes com problemas de baixa complexidade.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça a importância de utilizar corretamente os serviços da rede municipal.

“Quando o paciente procura a unidade adequada para sua necessidade, conseguimos organizar melhor os atendimentos e garantir mais agilidade para quem precisa de assistência urgente. Às UBSs e o Corujão da Saúde estão disponíveis para atender situações de menor complexidade, enquanto as UPAs devem ser priorizadas para casos que exigem atendimento rápido”, destaca Sandra Cardoso.

UPA EM NÚMEROS

Outra ferramenta disponível para a população é o UPA em Números, sistema da Prefeitura de Porto Velho que permite acompanhar, em tempo real, a movimentação das unidades de urgência e emergência.

Por meio da plataforma, os moradores podem consultar a quantidade de pacientes aguardando atendimento, o tempo médio de espera e a classificação dos casos conforme o grau de urgência.

Na prática, uma pessoa que mora na zona Sul e precisa procurar uma UPA pode verificar a movimentação da unidade antes de sair de casa. Caso a UPA Sul esteja com grande demanda, é possível consultar a situação da UPA Leste ou de outras unidades e avaliar onde buscar atendimento.

A ferramenta oferece mais transparência e auxilia os moradores na escolha da unidade, embora o tempo de espera possa mudar conforme a chegada de novos pacientes e a gravidade dos casos.

Acesse: https://uptime.portovelho.ro.gov.br/upa-monitor

O prefeito Léo Moraes destaca a importância da orientação e do acesso à informação para melhorar o funcionamento da rede municipal.

“Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso à saúde com qualidade e segurança. Estamos fortalecendo a rede de atendimento e utilizando a tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Com o UPA em Números, o cidadão pode acompanhar a movimentação das unidades e tomar uma decisão mais informada antes de sair de casa”, ressalta o prefeito.

A Semusa reforça que, diante de sintomas graves ou sinais de risco à vida, a população deve procurar atendimento imediatamente, sem aguardar a consulta ao sistema. Para os demais casos, conhecer os serviços disponíveis ajuda a organizar a demanda e contribui para um atendimento mais eficiente em toda a rede municipal.