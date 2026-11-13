FFER promove Congresso Técnico com clubes e define formato de disputa do Rondoniense Feminino 2026

Por FFER

Publicada em 13/11/2026 às 11h29

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do DCO, Departamento de Competições promoveu o Congresso Técnico do Rondoniense Feminino 2026, competição que encerra o calendário de competições femininas da FFER em 2026. O Congresso Técnico virtual contou com a participação de representantes de todos os clubes participantes, Rolim de Moura, Desportiva Itapuense, Rondoniense e Sport Club Genus.

Durante a reunião os clubes propuseram ao DCO da FFER que o formato da disputa pelo título do campeonato siga o sistema de pontos corridos em partidas únicas, para reduzir os custos. Formato que foi aceito por todos os clubes. Dessa forma o Rondoniense Feminino 2026 terá três rodadas para a definição do campeão da edição 2026. Os jogos começam a partir do dia 21 de novembro com todos os jogos sendo realizados no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

A primeira rodada está marcada para o próximo dia 21 e 22 de novembro, a segunda rodada para os dias 25 e 26 de novembro e a última rodada acontece no dia 28 de novembro. Nos próximos dias o DCO da FFER deve divulgar os confrontos da competição.