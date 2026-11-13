SEFIN e TCE-RO promovem evento de integração e fortalecimento da gestão tributária municipal

Por SECOM

Publicada em 13/11/2026 às 10h29

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), realiza, no dia 16 de novembro, das 8h às 12h30, no auditório do TCE-RO, o evento “Cartão Cidade: transformando dados em oportunidades para os municípios”.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a gestão tributária municipal e ampliar a integração entre o Estado e os municípios, mediante o compartilhamento de informações, conhecimentos e boas práticas voltadas à modernização das administrações tributárias e ao uso estratégico de dados na gestão fiscal.

Durante o encontro, será apresentado o Cartão Cidade, ferramenta de inteligência fiscal disponibilizada pela Sefin que permite aos municípios acessar e analisar dados de meios de pagamento vinculados às atividades econômicas realizadas em seus territórios. O uso qualificado das informações também amplia a capacidade de planejamento dos municípios e pode subsidiar a formulação de políticas públicas e a melhoria dos serviços prestados à população.

Lançado pela Sefin em 2020, o Cartão Cidade integra as iniciativas de cooperação entre o Estado e os municípios, ampliando o acesso das administrações tributárias municipais a informações fiscais estratégicas e fortalecendo sua capacidade de atuação.

Integração e modernização

A programação contará com abertura institucional, apresentações técnicas e demonstração das funcionalidades do Cartão Cidade, com destaque para as possibilidades de utilização das informações na inteligência fiscal municipal.

A cooperação entre as instituições busca fortalecer e modernizar as administrações tributárias municipais, ampliando sua capacidade de utilizar informações estratégicas no planejamento, no controle fiscal e na gestão da arrecadação, o que ganha mais relevância no novo cenário decorrente da Reforma Tributária, que exigirá das administrações tributárias maior integração institucional, modernização dos processos, qualificação técnica e capacidade de utilização e análise de dados.