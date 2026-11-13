Presidente do CDN do Sebrae vem a Rondônia para apresentar soluções à gestão pública

Por sebrae-ro

Publicada em 13/11/2026 às 11h41

Soluções apresentadas na Faculdade Sebrae vão auxiliar gestores municipais na tomada de decisões e impulsionar o desenvolvimento dos territórios

O presidente do Conselho Deliberativo Nacional (CDN) do Sebrae, José Zeferino, estará em Rondônia na próxima quinta-feira (19), para uma agenda institucional voltada ao fortalecimento da gestão pública e ao desenvolvimento dos municípios. A programação terá início às 8 horas, na Faculdade Sebrae, localizada na sede do Sebrae em Rondônia, em Porto Velho.

Recepcionado pelo presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Rondônia (FCDL/RO) e presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, além de conselheiros, dirigentes e colaboradores da instituição, Zeferino participará do lançamento de ferramentas estratégicas de inteligência e gestão voltadas ao setor público.

A iniciativa apresenta soluções que fortalecem a gestão municipal e o desenvolvimento dos territórios, oferecendo informações qualificadas para apoiar a tomada de decisões, o planejamento de políticas públicas e a promoção de um ambiente mais favorável aos pequenos negócios.

Entre as plataformas que serão apresentadas está o Municípios em Números, ferramenta que disponibiliza indicadores socioeconômicos e dados territoriais para apoiar gestores públicos no planejamento e na definição de estratégias de desenvolvimento local.

Também será lançada a plataforma Reforma Tributária, ambiente digital criado para orientar gestores e empreendedores sobre os impactos das mudanças no sistema tributário brasileiro, reunindo informações atualizadas e conteúdos especializados.

A programação inclui ainda a apresentação da plataforma Nosso Alimento Rondônia, iniciativa que conecta produtores, compradores e demais integrantes da cadeia produtiva de alimentos, estimulando oportunidades de negócios e fortalecendo a economia regional.

Durante a manhã, os participantes também acompanharão o Diálogos de Governança, espaço dedicado à troca de experiências e ao debate de temas relacionados à gestão pública, ao desenvolvimento territorial e ao fortalecimento do empreendedorismo nos municípios rondonienses.

A visita do presidente do CDN reforça o compromisso do Sistema Sebrae com a inovação na gestão pública e com a disseminação de ferramentas que contribuam para a construção de municípios mais eficientes, competitivos e preparados para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável.