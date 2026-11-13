Pedro Fernandes visita gabinete da deputada federal Cristiane Lopes em Brasília com os prefeitos de Cujubim e Rio Crespo

Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 11h44

O deputado estadual Pedro Fernandes visitou, nesta semana, o gabinete da deputada federal Cristiane Lopes, em Brasília. Na ocasião, esteve acompanhado do prefeito de Cujubim, João Becker, do secretário de Finanças de Cujubim, Joseilton Souto, e do prefeito de Rio Crespo, Éder Paraguai.

Na pauta do encontro, melhorias e investimentos para os municípios, com a busca de parcerias que levem mais resultados às comunidades.

Pedro Fernandes aproveitou para parabenizar a deputada pela reeleição e garantiu que seguirá trabalhando em parceria, em favor de conquistas para todo o estado de Rondônia.

O deputado mantém a agenda de diálogo com a bancada federal para viabilizar demandas em benefício da população.