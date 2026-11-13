Orientações reforçam prevenção de acidentes envolvendo motociclistas e entregadores 

Por Jhon Silva

Publicada em 13/11/2026 às 11h48

A motocicleta faz parte da rotina de milhares de pessoas em Porto Velho, seja como meio de transporte ou ferramenta de trabalho. Para quem atua com entregas, o veículo representa uma importante fonte de renda e exige deslocamentos constantes pelas ruas da capital. Diante dos riscos enfrentados diariamente por esses profissionais, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), reforça a importância da direção preventiva e do respeito às normas de circulação.

O movimento intenso de veículos, principalmente nos horários de maior fluxo, exige atenção redobrada dos motociclistas. Cruzamentos, conversões, mudanças de faixa e ultrapassagens estão entre as situações que exigem cuidado para evitar colisões.

Para os entregadores, que percorrem diferentes regiões da cidade ao longo do dia, a pressa para concluir um serviço não pode comprometer a segurança. Respeitar os limites de velocidade, utilizar corretamente o capacete, manter distância dos demais veículos e evitar manobras arriscadas são atitudes essenciais para reduzir os riscos durante os deslocamentos.

ATENÇÃO AOS CRUZAMENTOS

Um dos cuidados destacados pela Semtran é a aproximação de cruzamentos, onde diferentes fluxos de veículos e pedestres se encontram. Mesmo quando o semáforo estiver verde, o motociclista deve observar as condições da via e verificar se é possível realizar a travessia com segurança.

A sinalização de parada obrigatória, as placas de preferência e os semáforos precisam ser respeitados. Avançar o sinal vermelho, realizar conversões sem a devida atenção ou disputar espaço com outros veículos pode provocar acidentes graves.

O prefeito Léo Moraes destacou que a preservação da vida deve ser prioridade para todos que compartilham as vias públicas.

“Sabemos que muitos motociclistas dependem de suas motos para garantir o sustento de suas famílias. São trabalhadores que saem de casa todos os dias e precisam retornar em segurança. Nossa preocupação é contribuir para um trânsito cada vez mais seguro, com orientação, organização e responsabilidade. Mas essa é uma tarefa de todos. Respeitar as regras, ter paciência e cuidar do próximo são atitudes fundamentais para preservar vidas em Porto Velho”.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, ressaltou a responsabilidade dos condutores na prevenção de acidentes e a importância de respeitar as regras de circulação.

“Quem utiliza a motocicleta diariamente, principalmente para trabalhar, precisa ter consciência de que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. É fundamental respeitar os semáforos, as placas, os limites de velocidade e ter atenção especial nos cruzamentos, onde uma decisão precipitada pode resultar em um acidente. Nenhuma entrega ou compromisso é mais importante do que a vida. O trânsito precisa ser um espaço de respeito e responsabilidade entre todos”.

PREVENÇÃO

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) demonstram a dimensão dos acidentes de trânsito na capital. Somente em setembro de 2026, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou 353 atendimentos relacionados a ocorrências de trânsito, sendo 292 envolvendo motocicletas, o equivalente a 82,72% do total.

O levantamento também aponta crescimento na demanda por socorro. Em janeiro, foram registrados 184 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Em setembro, esse número chegou a 353, um aumento de aproximadamente 92%.

Embora os dados não diferenciem motociclistas que utilizam o veículo para trabalhar daqueles que realizam deslocamentos particulares, os números reforçam a necessidade de atenção à segurança de todos os condutores.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou que as consequências dos acidentes vão além do atendimento imediato realizado pelas equipes de emergência.

“Os números registrados pelo Samu mostram uma realidade que exige atenção. Em setembro, mais de 80% dos atendimentos relacionados a acidentes de trânsito envolveram motocicletas. São ocorrências que podem provocar ferimentos graves, afastar trabalhadores de suas atividades e trazer consequências para famílias inteiras. Nossas equipes estão preparadas para prestar assistência, mas o melhor caminho continua sendo a prevenção. Cada acidente evitado representa uma vida protegida”.

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

A segurança dos motociclistas também depende das atitudes dos motoristas de automóveis e veículos de maior porte. Antes de mudar de faixa ou realizar uma conversão, é necessário utilizar a seta, verificar os espelhos retrovisores e observar os pontos cegos.

Os motociclistas, por sua vez, devem evitar circular em locais sem visibilidade para os demais condutores, não utilizar o celular durante a condução e redobrar a atenção em pistas molhadas ou sob condições adversas.

No caso dos entregadores, a recomendação é planejar os deslocamentos, manter a motocicleta em boas condições de uso e estacionar em locais permitidos durante a retirada ou a entrega de pedidos.

A prevenção também envolve cuidados com o veículo e o respeito às condições de circulação, especialmente em períodos de maior movimento nas vias da capital.

CUIDADOS QUE SALVAM VIDAS

A Semtran reforça que a prevenção começa antes mesmo de sair de casa. Verificar as condições dos pneus, freios, iluminação e retrovisores, além de utilizar os equipamentos de proteção adequados, contribui para reduzir os riscos durante os deslocamentos.

Outro cuidado importante é não conduzir sob efeito de bebidas alcoólicas e evitar utilizar a motocicleta em situações de cansaço extremo, quando a atenção e os reflexos podem estar comprometidos.

Em caso de acidente com vítimas, o Samu pode ser acionado gratuitamente pelo telefone 192, disponível 24 horas por dia.