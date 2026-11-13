Pequenos talentos encantam público com dança e música durante Mostra Cultural 

Por Jhon Silva

Publicada em 13/11/2026 às 11h33

Aos 10 anos, Yasmin da Silva levou ao palco sua paixão pelo balé, inspirada pela própria mãe, que também praticava a dança durante a infância. Caracterizada como a personagem indígena Yara, a pequena bailarina participou da XII Mostra Cultural 2026, realizada na quarta-feira (11), no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho.

“Minha mãe fazia balé quando era criança, e eu quis fazer também”, contou Yasmin, que encontrou na dança uma forma de expressar sua criatividade e demonstrar o que aprendeu nas aulas.

Outra participante foi Ariela Cibelly, também de 10 anos. Apaixonada pelo balé, ela destacou a oportunidade de apresentar elementos da cultura brasileira por meio da dança.

“Quero mostrar a cultura brasileira. Acho o balé muito bonito, os movimentos são delicados e gosto muito de dançar”, disse Ariela.

A emoção também tomou conta de Miguel Moraes, de 9 anos, aluno de flauta que participou de sua primeira apresentação. Ele começou a aprender o instrumento neste ano e demonstrou entusiasmo com a experiência de subir ao palco.

“Estou muito feliz, porque é minha primeira apresentação. Quero mostrar ao público a arte da música, que também faz parte da nossa tradição”, contou Miguel.

VALORIZAÇÃO DOS TALENTOS

Jovens bailarinas encantam o público com apresentações inspiradas na cultura brasileira durante a Mostra Cultural

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Mostra Cultural reuniu alunos do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Laio em apresentações de balé, violino, banda musical e coral de adultos.

A participação dos estudantes representa o resultado das atividades desenvolvidas durante o semestre e proporciona experiências que contribuem para a criatividade, a expressão artística e a confiança dos alunos.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de ampliar as oportunidades de acesso à cultura e incentivar o desenvolvimento dos talentos desde a infância.

“Queremos que nossas crianças tenham espaço para aprender, descobrir seus talentos e realizar sonhos. A arte faz parte desse desenvolvimento e merece ser incentivada”.

O diretor da instituição, Luiz Carlos, explicou que o evento representa o resultado do aprendizado desenvolvido durante o semestre.

“É uma alegria ver nossos alunos no palco, compartilhando com as famílias e a comunidade tudo o que aprenderam. Cada apresentação representa dedicação e crescimento”.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, ressaltou a importância da formação artística para o desenvolvimento dos estudantes.

“A música e a dança estimulam a criatividade, a disciplina e a confiança. São experiências que contribuem para a formação das nossas crianças”.

A Mostra Cultural também fortalece os espaços de formação artística da rede municipal, permitindo que os estudantes compartilhem suas experiências com familiares e a comunidade, além de valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam nos centros municipais.